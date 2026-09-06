新北聯合婚禮 侯友宜鼓勵佳偶早生貴子

二○二六新北市聯合婚禮昨在新莊典華登場，一百對佳偶在市長侯友宜、副市長劉和然見證下互許終身。新人互戴定情對戒、高喊「我願意」並熱情擁吻，充滿浪漫甜蜜氛圍。

侯友宜致詞表示，新北聯合婚禮每年都很熱門，今年吸引二二五對新人報名，顯見大眾的高度肯定。市府今年贈送手工打造的手作對戒作定情信物，象徵心心相印、永結同心。

侯強調，市府是新人成家立業最強後盾，不忘鼓勵市民「趕快生小孩」。他指出，新北市建構完善的婚育環境，全面升級孕期至育兒政策，包括好孕專車補助、生育補助、完備的公托設施與幼教資源，可減輕家庭負擔，讓新人放心生育，由政府與家庭共同守護孩子健康成長。

此外，適逢淡江大橋落成，婚禮舞台背景以淡江大橋為意象設計。侯友宜表示，淡江大橋連結淡水河兩岸，象徵新人兩端相連、永結同心，創造美麗人生。

市府今年除再加碼生育獎勵金，第一胎四萬元、第二胎四點五萬元、第三胎以上五萬元，並提供好孕專車、公托、婚育宅及免費鮮奶周等福利。民政局長林耀長補充，市府準備手作對戒、家電等六項好禮，現場抽出海外機票與家電等大獎，侯市長則加碼一萬二千元紅包。

每對新人各有迷人愛情故事，李佳星與另一半奚沐炘是參加路跑、登頂與夜衝的戶外戰友；新郎陳緒泓在婚前減重卅公斤，展現堅定承諾。