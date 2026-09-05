河海音樂季新北大都會公園嗨唱 美食市集人潮湧現

2026新北市河海音樂季今天在新北大都會公園開唱，集結流行、搖滾、R&B及獨立音樂等曲風，12組歌手、樂團分登大、小舞台演出，吸引樂迷入場。

市府觀光旅遊局表示，大舞台由新生代歌手郭家瑋揭開序幕，接續有PALLAS帕拉斯、ANGIE安吉、拍謝少年、小宇宋念宇及Bii畢書盡演出。其中，拍謝少年以台語創作搖滾炒熱氣氛，小宇以R&B曲風演唱，畢書盡則以多首膾炙人口歌曲壓軸，將現場氣氛推向高潮。

小舞台則由Resonance留聲樂團、趙廣絜KJ、林潔心、榕幫、PiA吳蓓雅及VH輪番演出，呈現多元音樂風格。現場另設特色餐飲及風格市集，讓民眾欣賞音樂之餘，也能逛市集、品嚐美食。

新北市長侯友宜今天晚間到場，走訪市集攤位並與民眾互動、欣賞演出。他表示，河海音樂季今年從八里河岸一路延伸至淡水河岸、貢寮海岸，最後在新北大都會公園匯聚，透過音樂活化城市公共空間，提供音樂人展現創作的舞台，也讓市民接觸多元音樂文化。

新北大都會公園場明天（6日）持續演出，將有葛西瓦、小男孩樂團、麋先生MIXER等歌手、樂團輪番登台。

另外，2026新北市聯合婚禮今天下午在新莊區浪漫登場，市長侯友宜、副市長劉和然擔任見證人，為百對新人送上祝福，也見證互許終身承諾。侯友宜送上象徵永結同心的戒指、金鏟子等好禮，並抽出蜜月雙人機票等多樣獎項，祝福新人未來家庭幸福美滿。