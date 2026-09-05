新北消防獲內政部評鑑全國特優第一 9項指標全奪特優展現大滿貫實力

新北市消防局展現專業防護實力，在內政部消防署舉辦的「2025年度各消防機關消防工作自主評核」中榮獲全國特優第一名。新北市消防局長陳崇岳今出席擴大署務會報，接受消防署長蕭煥章頒發獎狀及慰勞金一萬元。

內政部消防署建立自主評核機制，旨在督導全台消防機關落實各項勤業務，並強化政策溝通與交流。本次評核項目涵蓋火災預防、危險物品管理、災害搶救、火災調查、民力運用、緊急救護、救災救護指揮、特種搜救及教育訓練等九大領域，新北市消防局展現卓越效能，九大類別全數榮獲特優，成功達成大滿貫佳績。

陳崇岳指出，新北市自2015年至2025年期間，其中，2019年至2022年因疫情停辦，已連續7次奪得全國特優第一名的殊榮。消防局平日即依評核標準整備，落實業務層面督導與內控機制，確實呈現各項工作成果與創新作為。

陳崇岳說，此項榮譽為中央對全體消防同仁辛勞付出的高度肯定，未來團隊將持續精進各項救災救護技能，全力打造新北市成為「安居、安全、安心」的幸福城市。

內政部消防署舉辦「2025年度各消防機關消防工作自主評核」，新北市消防局展現卓越效能，九大類別全數榮獲特優，成功達成大滿貫佳績。圖／新北市消防局提供