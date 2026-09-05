新北聯合婚禮浪漫登場！侯友宜加碼、政策做後盾 鼓勵新人早生貴子

2026新北市聯合婚禮今於新莊典華浪漫登場，100對佳偶在市長侯友宜與副市長劉和然見證下互許終身。新人現場互戴定情對戒、高喊「我願意」並熱情擁吻，現場充滿浪漫甜蜜氛圍。

侯友宜上台致詞時首先祝福新人永浴愛河，並表示聯合婚禮邁入第17場，今年吸引高達225對新人報名，顯見大眾對活動的高度肯定。市府今年特別贈送親手打造的手作對戒作為定情信物，象徵心心相印、永結同心。

侯友宜強調，市府是新人成家立業最強後盾，並特別鼓勵大家「趕快生小孩」。他指出，新北市建構了完善的婚育環境，全面升級孕期至育兒政策，包括好孕專車補助、生育補助、全國最多的公托設施與幼教資源，減輕家庭負擔，讓新人放心生育，由政府與家庭共同守護孩子健康成長。

此外，適逢淡江大橋今年落成，婚禮舞台背景特別以淡江大橋為意象設計。侯友宜表示，期許淡江大橋連結兩岸花橋，象徵新人兩端相連、永結同心，創造永恆且更美麗的人生。

市府今年除再加碼生育獎勵金，第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，並提供好孕專車、公托、婚育宅及免費鮮奶周等福利。民政局長林耀長補充，市府準備了手作對戒、家電等6項好禮，現場更抽出海外機票與家電等50個大獎，侯友宜更是現場加碼1萬2000元紅包，未中獎者亦獲湯屋券，為佳偶愛情加溫。

現場新人故事精采，17號佳偶李佳星及奚沐炘是一起路跑、登頂與夜衝的戶外戰友；89號新郎陳緒泓則為愛在婚前減重30公斤，展現對婚姻的堅定承諾。這場閃耀婚禮在歡呼與祝福聲中圓滿落幕。

現場新人故事精采，17號佳偶李佳星及奚沐炘是一起路跑、登頂與夜衝的戶外戰友。記者王長鼎／攝影

2026新北市聯合婚禮今於新莊典華浪漫登場，100對佳偶在市長侯友宜與副市長劉和然見證下互許終身。記者王長鼎／攝影

2026新北市聯合婚禮今於新莊典華浪漫登場，100對佳偶在市長侯友宜與副市長劉和然見證下互許終身。記者王長鼎／攝影

2026新北市聯合婚禮今於新莊典華浪漫登場，100對佳偶在市長侯友宜與副市長劉和然見證下互許終身。記者王長鼎／攝影

2026新北市聯合婚禮今於新莊典華浪漫登場，100對佳偶在市長侯友宜與副市長劉和然見證下互許終身。記者王長鼎／攝影