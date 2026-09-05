2026「潮台北×潮首爾」正式開展 K-POP世界級幕後團隊親自解密

2026年「潮台北TRENDY TAIPEI」重點企劃「潮台北×潮首爾」文化展覽《Return to Reality：Why Do We Gather Again？AI時代，為什麼我們再次聚首現場？》4日於台北流行音樂中心文化館二樓特展廳正式開展，韓國YOUJAM STUDIO社長暨資深導演柳在憲特別來台出席開展記者會，親自揭開此次海外首展完整面貌。從曾存在於萬人演唱會聚光燈下的舞台實品，到聲音、影像、科技藝術與幕後創作軌跡，9大展區將世界級K-POP現場重新拆解，也讓觀眾第一次以不同於演唱會的距離，看見韓流席捲全球背後的創意與製作能量。

文化局陳譽馨副局長表示，K-POP已成為一種文化現象的代表符號，其影響力已從橫掃全球的流行曲風，到席捲世界的K-Beauty、K-Food、甚至是舞台設計、演唱會策畫等多元面向，「潮台北TRENDY TAIPEI」作為以流行文化為核心的城市象徵品牌，今年希望透過「潮台北×潮首爾」進一步匯聚韓流創作能量，讓每位參與者能身歷其境感受當代韓流精髓。也期待讓韓國流行文化透過展覽、論壇與各種跨界可能，向城市擴散，讓台北成為亞洲流行文化彼此碰撞、交流的重要節點。

柳在憲表示，希望觀眾走進展場後，關注的不只是「這件道具是哪位明星使用過」，而能進一步看見每一個偉大舞台背後，那些平時不會站在聚光燈下的設計、工程與職人精神。舞台製作技術就像一條「血脈」，雖然未必是最華麗、最顯眼的存在，卻能真正串起台上藝人的情感與台下觀眾的五感，而這也正是大型現場最關鍵、卻最容易被忽略的一部分。柳在憲也希望大家能透過展覽，看見當科技開始與人的五感產生連結時，所能創造出的各種可能性，並一起想像下一個時代的實體文化與現場體驗，可能走向什麼樣的未來。此外，更表示樂見這次的展覽將成為雙方合作起點，未來無論是在大型音樂節的共同製作，或是文化與內容交流的新形式上，都期待能與臺北開啟更多實質且長期的合作可能。

「潮台北×潮首爾」正式揭幕，世界級現場震撼感官

開展現場最吸睛的焦點之一，就是多件真正韓星演唱會舞台的實品跨海亮相，讓過去只能透過舞台遠望或影音畫面捕捉的經典物件，第一次能以近距離方式被重新觀看，包括金俊秀（XIA）與李孝利實際坐過的王座、BLACKPINK專屬演唱會道具與特殊造型麥克風架與特殊造型麥克風架，以及 2NE1 曾使用的特殊造型麥克風架。除了藝人實際使用的舞台物件，本展亦將大型演唱會幕後極少被看見的設計與製作過程帶進展場。展區更以PSY指標性大型演出為題，透過3組精密微縮模型，重新呈現演唱會主舞台的結構、空間與視覺設計，讓原本必須置身萬人場館才能完整觀看的巨型舞台，轉化成觀眾可以從不同角度仔細觀察的立體作品。柳在憲也特別點名《SOUNDSCAPE》為整場展覽最具代表性的核心作品之一。作品從大自然最原始的聲音出發，逐步進入村落與城市的聲響，最終抵達數十萬人聚集於同一實體空間的集體場景，並透過 3D 沉浸式立體聲響與媒體藝術，重新建構人從個體走向群體的感官歷程。

展覽看不過癮？柳在憲×蔡康永再開跨界對談

對展覽背後的創作思維與AI時代的娛樂趨勢有興趣的民眾，「潮台北」更延伸規劃跨界論壇，特別邀請韓國 YOUJAM STUDIO社長暨資深導演柳在憲，並力邀跨領域文化創作者蔡康永擔任與談人。論壇將於2026年9月5日（六）14:45－15:45登場，探討在AI盛行的時代，人們為什麼仍願意購票走進真實現場，從「內容消費」走向「體驗消費」，兩人也將進一步交流韓國美學如何形成、AI如何重新定義「美」、創作者真正不可取代的價值等。

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