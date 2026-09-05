「一下內側、一下外側」北市部分取消禁行機車 議員籲以路網方式評估

台北市部分內側車道取消「禁行機車」，不過，北市議員呼籲，此政策應該要以整段路網去思考，「否則機車騎士一下可以走內側，下一條又要切出去，危險變化車道。」北市長蔣萬安裁示，將在一個月內優先以民權忠孝東路，並排好相關期程。

北市議員詹為元表示，先前曾有民眾反映，民權東路五段、三民國小前這一帶，每到上下學及通勤尖峰時間，車流狀況特別複雜，由於該路段緊接著民權大橋松山端下橋，因此每到尖峰時間外側車道就經常受到影響。

此外，他說，部分公車從民權大橋下橋後，需要先往右切靠站，停靠後不久又要再往左切進三民路，也就是說，短短一段路上，同時存在大量下橋車流、接送臨停車輛，以及公車頻繁切換車道，車流交織情況相當複雜。

詹為元表示，經過北市交通局評估，蒐集公車班次、道路配置及實際車流狀況後，民權大橋松山端下橋處至三民路路段，內側車道已成功移除「禁行機車」標字。未來機車不必再全部集中在外側車道，可以依照實際路況選擇行駛空間。

北市議員何孟樺也以民權大橋為例，民權東路東進入內湖瑞光路口，可以直接左轉「看不到兩段式代轉牌」，但在持續騎乘下去到民權東路81巷口，就又不能直接左轉。同樣的，南港的忠孝東路六、七段也爭取解禁機車禁行內側車道，但是往東騎乘到衛福部向陽路口時，可以直接左轉，但到了七段265巷口，就不能左轉。

她說，如果是機車使用者，會相當困惑，以整條路網來看，必須配合禁行左轉或不用機會左轉等切換車道。呼籲交通局應該以整段路網方式去規畫，而非擠牙膏式一點一滴調整，讓機車騎士的行駛邏輯更直覺性。

台北市長蔣萬安裁示，請交工處以路網方式檢討，未來確實會評估，如果車輛沒有交織情形，都會取消機會左轉，並且設置左轉保護時相、左轉燈，一個月時間優先以民權忠孝東路並排好相關期程，會整條檢視。

交工處長張建華補充，現行政策是以整段路網去評估，並檢討機車是否開放內側車道，目前就會讓內側開放機車，民族東路也朝這方向改善。再者，也會規畫左轉專用車道及左轉燈，只要機車沒有交織的情況，也會持續朝取消機會左轉。