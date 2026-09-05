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新北觀光工廠「職引未來 探索派對」登場 六大主題亮點鼓勵親子同樂

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市經發局長盛筱蓉說，「職引未來 探索派對」集結新北觀光工廠及產業文化館，規畫DIY活動、特色展售及互動遊戲等精采內容，打造大型產業體驗場域，讓親子在玩樂過程中認識多元產業，也從興趣出發思考未來職涯方向。圖／新北市經發局提供
新北市經發局長盛筱蓉說，「職引未來 探索派對」集結新北觀光工廠及產業文化館，規畫DIY活動、特色展售及互動遊戲等精采內容，打造大型產業體驗場域，讓親子在玩樂過程中認識多元產業，也從興趣出發思考未來職涯方向。圖／新北市經發局提供

2026新北觀光工廠「職引未來 探索派對」今天在林口三井中央廣場熱鬧登場，集結13間新北觀光工廠及產業文化館，推出「觀光工廠市集」、「DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「消費滿額抽好禮」及「觀光工廠問答小挑戰」六大主題，透過市集、手作、遊戲等多元形式，帶領民眾認識新北在地產業，探索不同職業樣貌，在寓教於樂中開啟職涯想像。

經發局長盛筱蓉說，新北市產業多元、能量豐沛，市府持續輔導企業轉型觀光工廠與產業文化館，更將教育融入學習，帶領民眾深入了解產業特色，感受職人匠心。「職引未來 探索派對」集結新北觀光工廠及產業文化館，規畫DIY活動、特色展售及互動遊戲等精采內容，打造大型產業體驗場域，讓親子在玩樂過程中認識多元產業，也從興趣出發思考未來職涯方向。

經發局表示，此次活動以六大主題串聯產業特色，現場集結13家觀光工廠及產業文化館，展售食品、文創、美妝等特色商品，讓民眾一次認識不同產業。DIY手作體驗融入產業知識，透過實際操作發揮創意；「職涯探索專區」帶領學童認識各類職業及產業面貌，並動手繪製自己的未來藍圖；舞台區安排精采表演及互動節目，營造適合親子同遊的休閒體驗。

除了豐富的活動內容，現場也推多重好康。民眾於市集消費滿300元，憑店家發票至服務台即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數無上限，獎品總價值超過10萬元，包含平板電腦、行李箱及多項新北觀光工廠特色商品。此外，現場也推出「觀光工廠問答小挑戰」，民眾提前下載「我的新北市App」、完成線上測驗並出示成績達60分以上，即可領取限量新北幣優惠券100元，可在派對市集現場折抵消費，讓民眾在認識產業的同時享有購物優惠。

新北市產業觀光促進發展協會理事長許世鋼表示，市府長期支持產業觀光發展，透過豐富多元的活動帶領民眾走近觀光工廠，從實際參與中認識在地產業特色與發展歷程。「職引未來 探索派對」結合親子體驗與職涯探索元素，透過輕鬆有趣的互動方式，讓大小朋友認識不同產業與職業樣貌，從生活體驗開始發掘興趣、想像未來。

民眾在市集消費滿300元，憑店家發票至服務台即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數無上限，獎品總價值超過10萬元，人潮絡繹不絕。圖／新北市經發局提供
民眾在市集消費滿300元，憑店家發票至服務台即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數無上限，獎品總價值超過10萬元，人潮絡繹不絕。圖／新北市經發局提供

新北市經發局推出新北觀光工廠「職引未來 探索派對」，集結13家新北觀光工廠及產業文化館，推出「觀光工廠市集」、「DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「消費滿額抽好禮」及「觀光工廠問答小挑戰」六大主題，透過市集、手作、遊戲等多元形式，帶領民眾認識新北在地產業。圖／新北市經發局提供
新北市經發局推出新北觀光工廠「職引未來 探索派對」，集結13家新北觀光工廠及產業文化館，推出「觀光工廠市集」、「DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「消費滿額抽好禮」及「觀光工廠問答小挑戰」六大主題，透過市集、手作、遊戲等多元形式，帶領民眾認識新北在地產業。圖／新北市經發局提供

活動以六大主題串聯產業特色，現場集結13間觀光工廠及產業文化館，現場人潮不少。圖／新北市經發局提供
活動以六大主題串聯產業特色，現場集結13間觀光工廠及產業文化館，現場人潮不少。圖／新北市經發局提供

新北市經發局長盛筱蓉到活動現場巡攤，與觀光工廠業者合照打氣。圖／新北市經發局提供
新北市經發局長盛筱蓉到活動現場巡攤，與觀光工廠業者合照打氣。圖／新北市經發局提供

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