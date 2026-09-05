新北大型親水樂園有譜？侯友宜允2個月評估 水利局：不宜再塞高灘地

新北市議員劉美芳日前在總質詢時提出，希望市府在板橋或鄰近地區規畫大型全齡親水樂園，重現過去板橋「大同水上樂園」的城市記憶。新北市長侯友宜回應，方向可以思考，並要求水利局、觀旅局等相關單位在2個月內提出可行性評估；不過水利局長宋德仁提醒，大型固定式設施不宜再往高灘地放，應優先從重劃區或都市計畫用地尋找基地。

劉美芳表示，日前參加板橋溪頭里潑水節，看見親子、祖孫一起戲水，讓她思考，為什麼新北孩子享受戲水樂趣，常常只能集中在一年一次、幾個小時的活動。她指出，板橋是新北人口最多行政區，全市也有大量育兒家庭，但每逢夏季，家長若想找安全、乾淨又平價的戲水場所，常得往台北自來水園區，甚至宜蘭童玩節跑。

她也提到，板橋過去曾有「大同水上樂園」，是台灣第一座主題樂園，1992年結束營業，距今已34年。她希望侯友宜在卸任前，能替新北評估一座真正屬於市民的大型親水樂園。

劉美芳主張，若未來興建大型親水公園，應以「百元以內」、「安全乾淨水質」、「分齡、分區」、「高標準安全防護與休憩配套」及「四季共融空間」為核心，不只夏天能戲水，也能成為全年齡休閒空間。

侯友宜回應，新北目前已有約5處熱門戲水設施，未來確實可以思考規畫更大型、兼具遊樂及戲水功能的場域，若能導入民間參與經營，也可能是可行方向。他指出，新北擁有145公里海岸線，部分海岸及海水浴場已有救生員配置，若找到適當地點，且能維持低收費、乾淨水質，可朝更大型親水設施發展。

目前新北5處熱門免費戲水設施，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池，以及重陽花漾水樂園。不過劉美芳認為，現有多為河濱或區域型戲水空間，與她主張的大型、分齡、具完整休憩配套的全齡親水樂園仍有差距。

侯友宜最後要求水利局、觀旅局等相關單位在2個月內提出可行性評估，但也坦言，新北高度都市化，要找到足夠興建大型親水設施的土地並不容易。

水利局長宋德仁則直言，如果真的要做大型親水樂園，「不要什麼都放在高灘地」。他表示，高灘地本來就是洪水通行空間，遇到颱風、豪雨或水位上升時，部分區域有淹水風險，現有河濱戲水設施之所以能設置，也是挑選相對較高、較安全的位置。

宋德仁指出，像熊猴森、陽光運動公園等場域，是在相對較不易積水的位置設置，但大型固定式親水設施若放在高灘地，不只安全風險較高，也可能影響防洪功能，且相關設施在汛期還可能需要撤離。

他認為，若市府真要推動一座大型、正式的親水樂園，較適合往市區、重劃區或都市計畫範圍內找地，例如盤點娛樂用地或其他適合的公共設施基地。除了土地，後續也須一併評估水質、安全、營運及管理成本。

宋德仁也表示，目前高灘地設施已有總量管理概念，若要增加新的運動或休憩設施，會優先改造既有使用效益較低的設施，而非持續增加量體，避免壓縮原本防洪空間。

換言之，新北大型親水樂園並非沒有可能，但關鍵已從「要不要做」進一步走向「要做在哪裡」。市府未來2個月的場址盤點與可行性評估，將成為這項構想能否真正落地的第一道關卡。