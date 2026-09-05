新北好孕專車何時導入多元叫車平台 市府承諾明年上路

新北市目前好孕專車每趟最高補助250元，最多36趟，最高補助9000元，並可透過合作車隊App、電話叫車或路上攔車使用，民代建議，應跟上數位叫車服務發展趨勢。市長侯友宜答詢表示，好孕專車如果能夠提高補助，並朝更多元、科技化的方向發展，是市府努力的方向，目前也正在思考，後續會重新檢討、研議相關制度。

懷孕期間隨著肚子逐漸變大，挺著大肚子擠公車或搭捷運對孕媽咪來說相當辛苦且具風險。好孕專車直接補貼孕婦搭乘合作計程車，提供點對點、更安全且舒適的移動方式。近年好運專車修改規定，延伸照顧到產後育兒階段，政策不只照顧孕期，新增「預產期後 6 個月內仍可使用」的彈性。許多新手媽媽在產後需要帶嬰幼兒出門接種疫苗、就醫或採買，這筆乘車券能繼續派上用場，減輕產後獨自帶寶寶出門的交通手忙腳亂。

今年2月起，新北市將補助擴大升級為每趟最高補貼250元、至多補貼36趟（總價值9000 元），打破過往「只能產檢就醫」的限制，改為不限用途。無論是孕媽咪日常出門上班、購物、散心或產後帶寶寶外出，能自由運用，給育兒家庭最實質支持。

新北社會局長李美珍說明，明年將增加Uber等智慧叫車服務，導入數位平台，相關平台預計明日上路，讓好孕專車服務更加便利。

市議員劉美芳昨在議會質詢表示，現在年輕人要結婚、要生小孩、要養小孩，面臨的壓力相當沉重，除了房價高、車位昂貴之外，許多新婚家庭甚至沒有能力購買汽車或車位，懷孕期間產檢、產後帶新生兒外出，更高度仰賴大眾運輸與計程車。她指出，新北市雖然推出「好孕專車」照顧孕婦，但面對雙北共同生活圈及數位叫車服務快速發展，新北仍有進一步升級的空間，應讓孕媽咪享有更便利、更彈性的交通支持。

劉指出，現行制度雖已從紙本進一步走向電子化，新北仍應持續跟上數位叫車服務的發展趨勢，尤其台北市近年積極擴大多元叫車平台的運用，讓孕婦可以直接透過手機App叫車，增加服務量能與使用便利性。

劉美芳是二寶媽，她說，孕婦在懷孕期間除固定產檢，還可能有臨時就醫、購買孕婦及嬰幼兒用品等交通需求，若遇到偏遠地區，前往醫療院所的距離更長、交通成本也更高。對於住在貢寮、雙溪、坪林等交通相對不便地區的孕媽咪而言，36趟次的限制可能讓補助使用上受到限制。她建議，市府應檢討現行「每趟補助、固定趟次」的制度，研議改為總額補助最高9000元、實報實銷」，讓孕媽咪可以依實際搭乘距離與需求彈性運用；針對交通較為不便的偏遠行政區，也可以進一步評估提高單趟補助額度。

雙北生活圈密切，劉美芳說，台北市近年持續加碼好孕專車福利，新北市身為全國人口最多的直轄市，更應該積極檢視現行政策是否足以回應年輕家庭需求。她建議新北市將好孕專車電子乘車金與Uber等多元叫車平台進行系統串接，讓孕媽咪可以直接使用手機App叫車，減少等待及預約的不便，也讓更多計程車能投入服務，提高偏遠地區及尖峰時段的叫車量能。

「現行好孕專車最高補助9000元，應進一步提高，並檢討使用期限。」劉美芳說，如何讓孕婦從懷孕期間一路到產後初期，都能獲得更完整的交通支持，政府要給予更多資源。她強調，對剛成家的年輕夫妻而言，每一筆交通費都是育兒成本的一部分，市府若希望鼓勵生育，就從孕期開始提供更貼近家庭實際需求的支持做起。