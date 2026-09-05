新北促參連考核4年獲特優 新莊轉運站、AI園區汙水系統接力推

新北市工務局促進民間參與公共建設成果再獲肯定，自2023年起連續獲財政部促參業務考核「特優」，今年更成為全國唯一獲評特優的地方政府，締造4連霸。新北市副市長朱惕之表示，市府近年持續引進民間資金投入交通、環境、文化及運動場館等公共建設，希望透過公私協力加速建設落地，轉化為市民有感的公共服務。

朱惕之指出，新北配合中央推動「兆元投資國家發展方案」，持續打造友善投資環境。去年完成「新莊北側轉運站及停車場BOT案」簽約，預計今年底動工，未來可望強化溪北地區交通及生活機能。

環境設施方面，「新北市廢棄物處理資源中心BOT案」為全國首座以促參方式興建的密閉式自動化底渣處理廠，今年1月已正式運轉，透過資源循環方式提升廢棄物再利用效益。

文化保存部分，「空軍三重一村OT案」為新北首座歷史建築促參案，今年並獲財政部金擘獎肯定，透過民間營運保存及延續眷村文化；板橋、泰山及淡水國民運動中心ROT案，則引進民間專業投入場館營運及設施改善，持續優化市民運動環境。

新北市工務局長馮兆麟表示，市府除持續推動多元公共建設，也從產業需求出發，今年初完成「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道BTO案」簽約，未來將建置全台首座由地方政府主導推動的產業園區汙水下水道系統，完善園區基礎機能，營造產業發展環境。

新北市採購處則表示，市府從公共建設全生命周期強化促參案件管理，建立「機關自檢、採購處複核」前端把關機制，掌握各案辦理期程；進入履約階段後，也定期辦理履約管理會議、財務檢查及營運績效評估，若發現個案問題則及早介入協調及輔導改善，以確保公共服務品質。

市府表示，新北促參考核自2023年至今年已連續4年獲評「特優」，未來將持續深化促參機制、擴大民間參與公共建設，希望透過公私協力提升公共服務量能。

新北市長侯友宜出席「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場BOT案」簽約儀式。圖/新北市交通局提供