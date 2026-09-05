艋舺公園街友擴散周邊 居民陳情 蔣萬安承諾提對策

台北萬華區艋舺公園改造將於十月完工，當地民眾陳情，公園周邊即使仍架著圍籬，周遭仍會街友聚集，議員呼籲市府解決，也盼市長撕下艋舺公園無家者聚集等標籤。市長蔣萬安回應，預計一個月內提短中長期計畫。社會局表示，⾃公園開幕起加強跨局處總清運次數等。

市府規畫新艋舺公園景觀工程，包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美；填平下凹式水池，打造彈性空間供藝文活動、市集使用；打造東側「生活廣場」，活絡三水街商圈等。然而，當地居民指出，無家者仍舊聚集在公園附近，又或是四散到周邊商圈或店家，問題依舊無解。

北市統計，列冊街友人數，萬華區一一○人、中正區二六六人，兩行政區人數占了北市百分之八十四點二。

議員洪婉臻昨在總質詢時指出，艋舺公園的改造當然是希望愈來愈好，但無家者議題始終沒有改善，雖然現在艋舺公園能架起施工圍籬，但現在就有遇到包含隨地便溺、物品堆積、環境髒亂，甚至仍有民眾發便當，「有些不是無家者領，但吃完就隨地亂丟。」

洪婉臻說，市府應該跨局處來正視這樣的問題，「艋舺公園周遭有許多夜市、龍山寺等古蹟，觀光客聚集卻是如此的街景，應該要由蔣萬安來撕掉這樣標籤。」

蔣萬安表示，每次的「里長有約」都有擬訂相關的計畫，會持續跨局處，包含社會局、民政局、環保局等，以短中長期計畫持續研擬相對應措施，預計一個月內會討論結論。

社會局表示，因應艋舺公園重新開幕，社會局於專案會議決議⾃公園開幕起加強跨局處總清運次數；環保局則增加清潔頻率項⽬，每周清理側溝及地板、每二周消毒。社會局擔任專案團隊窗⼝，將持續協調各局處並視需要調整增加清潔頻率，另將持續勸導街友接受社會局盥洗及安置服務。