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艋舺公園街友街友問題難解 民團：資源仍不足
台北萬華區艋舺公園街友議題屢被提起，民團直言，以全世界先進都市來說，北市街友問題算是很少，應提供足夠資源，讓街友也能重新回歸社區，舉凡打掃、幫助社區中囤積症的住戶等，或者以自身經驗分享給其他街友，從根本改善。
人生百味文化建構協會副秘書長巫彥德直言，北市面對街友的預算政策僅有三千萬元到四千萬元，他以一個民間服務組織在協助街友議題時就要三千萬元到四千萬元，光看比例就知道非常的少。然而，街友的議題是都市特定的問題，在鄉下不會看見，「所以治理資源，本質上就是不夠。」
巫彥德說，北市列冊的街友今年為四百多位，但是社工僅有不到十名，換算下來一個人要服務數十位對象是有一定難度，加上街友本身可能有失業、身心障礙、藥酒癮等混合狀況，使得狀況會變得更複雜。
「人會使用到公共空間，是因為沒有其他替代性的選擇。」巫彥德認為，街友會選擇公園露宿，其實也知道公園不適合，但沒有睡覺的空間所被迫選擇，即使北市提供安置中心，但有大半在大同區及新北市，街友對於不熟悉且長距離的處所，仍是判斷睡公園比較好。
巫彥德認為，對於街友議題可以分為白天和晚上，通常會是白天與民眾共處會有狀況。他以服務的經驗分享，服務據點在白天提供洗澡、冷氣、電視等空間，發現街友會願意前來坐著，「現在空間經常爆滿。」可見要讓人離開公園等處，不是禁止使用，而是提供更好的資源空間，就會離開。
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