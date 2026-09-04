影／獼猴飛撲、宿舍窺探...中山大學新生震撼教育先學「防猴」

搶普渡供品、闖實驗室搜刮綠乖乖，今天新生報到也來「巡場」，國立中山大學新鮮人開學第一天，引來獼猴穿梭人群，還出現飛撲學生、趴在宿舍窗外窺探，讓學生不堪其擾，校方也趁開學加強防猴宣導，提醒新生務必「食不露白」。

中山大學校園與壽山獼猴棲地高度重疊，「人猴共處」早已成為校園日常。今天新生報到日校園擠滿人潮，獼猴也沒缺席，一隻母猴腹部還緊抱幼猴，看到學生經過突飛撲上前，嚇得學生急忙閃避。

獼猴活動範圍更深入宿舍區，有學生拍下獼猴趴在宿舍窗外，隔著玻璃探頭探腦、直盯房內，宛如學長姐巡寢，還有猴子徹夜睡在窗外，讓新生還沒正式上課，就先上了一堂震撼教育。

由於獼猴主動靠近、搶奪，若驚慌拉扯，可能增加衝突風險，校方多年來不斷宣導不餵食、不接觸、不挑釁，更把防猴觀念融入新生宣導教育。

其中最重要的原則就是食物及飲料收進有拉鍊包包，不要提著塑膠袋拿在手上晃，更不能刻意拿食物逗弄、餵食獼猴；若獼猴靠近，應保持距離，避免追逐或刺激牠們。

特殊校園生態也在網路掀起討論，有網友笑稱「日本是熊害，台灣是猴害」、「中山大學有如花果山」，還有人打趣「外面的都是延畢仔」、「亂講，人家是資深學長」不過也有學生提醒，門窗真的要隨手關好，否則「闖進來不是開玩笑的」。

開學第一天，新生就得先認識這群盤踞校園多年資深學長姐，牢記「食不露白」也成了比選課攻略更重要的生存守則。