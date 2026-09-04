快訊

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

影／獼猴飛撲、宿舍窺探...中山大學新生震撼教育先學「防猴」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學今天新生報到日，校園擠滿人潮，獼猴也沒缺席穿梭巡場。圖／取自Threads@odemaa2020
中山大學今天新生報到日，校園擠滿人潮，獼猴也沒缺席穿梭巡場。圖／取自Threads@odemaa2020

搶普渡供品、闖實驗室搜刮綠乖乖，今天新生報到也來「巡場」，國立中山大學新鮮人開學第一天，引來獼猴穿梭人群，還出現飛撲學生、趴在宿舍窗外窺探，讓學生不堪其擾，校方也趁開學加強防猴宣導，提醒新生務必「食不露白」。

中山大學校園與壽山獼猴棲地高度重疊，「人猴共處」早已成為校園日常。今天新生報到日校園擠滿人潮，獼猴也沒缺席，一隻母猴腹部還緊抱幼猴，看到學生經過突飛撲上前，嚇得學生急忙閃避。

獼猴活動範圍更深入宿舍區，有學生拍下獼猴趴在宿舍窗外，隔著玻璃探頭探腦、直盯房內，宛如學長姐巡寢，還有猴子徹夜睡在窗外，讓新生還沒正式上課，就先上了一堂震撼教育。

由於獼猴主動靠近、搶奪，若驚慌拉扯，可能增加衝突風險，校方多年來不斷宣導不餵食、不接觸、不挑釁，更把防猴觀念融入新生宣導教育。

其中最重要的原則就是食物及飲料收進有拉鍊包包，不要提著塑膠袋拿在手上晃，更不能刻意拿食物逗弄、餵食獼猴；若獼猴靠近，應保持距離，避免追逐或刺激牠們。

特殊校園生態也在網路掀起討論，有網友笑稱「日本是熊害，台灣是猴害」、「中山大學有如花果山」，還有人打趣「外面的都是延畢仔」、「亂講，人家是資深學長」不過也有學生提醒，門窗真的要隨手關好，否則「闖進來不是開玩笑的」。

開學第一天，新生就得先認識這群盤踞校園多年資深學長姐，牢記「食不露白」也成了比選課攻略更重要的生存守則。

國立中山大學新鮮人開學第一天，引來獼猴穿梭人群，還出現飛撲學生、趴在宿舍窗外窺探，讓學生不堪其擾。圖／取自Threads@odemaa2020
國立中山大學新鮮人開學第一天，引來獼猴穿梭人群，還出現飛撲學生、趴在宿舍窗外窺探，讓學生不堪其擾。圖／取自Threads@odemaa2020

中山大學 宿舍 新生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／獼猴闖中山大學實驗室搶「綠乖乖」 學生驚呼：大鬧天宮等級

召喚「中山賈克斯」！獼猴闖系辦偷普渡品 資工教授掃把驅猴英姿又被朝聖

台東登仙橋獼猴搶包還丟溪！20萬元助聽器險泡水 台北遊客傻眼

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

相關新聞

判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

2026年九合一選舉今天（4日）截止候選人登記，台北市內湖區五分里卻傳出一名具有性侵前科的男子參選里長，引發外界關注。時代力量大安文山區議員候選人、台北市華興里里長陳峙穎發文稱，王健陞曾因性侵案件遭判刑入監，如今又投入里長選舉，質疑若最終形成同額競選，恐讓其順利當選。

影／獼猴飛撲、宿舍窺探...中山大學新生震撼教育先學「防猴」

搶普渡供品、闖實驗室搜刮綠乖乖，今天新生報到也來「巡場」，國立中山大學新鮮人開學第一天，引來獼猴穿梭人群，還出現飛撲學生、趴在宿舍窗外窺探，讓學生不堪其擾，校方也趁開學加強防猴宣導，提醒新生務必「食不露白」。

新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

新北市共有1039里，今年第5屆里長選舉同額競選多達570里，也有4里都有6人角逐，競爭相對激烈，而有登記政黨候選人有232人，但無黨籍最多共1427人。

貢寮區馬崗活動中心廁所改造 打造性別友善共融空間

為提供居民更安心、便利的公共設施，貢寮區公所將馬崗市民活動中心原有空間重新規劃，打造性別友善廁所，透過空間重新配置與設施改善，提升活動中心整體使用品質，讓不同年齡、性別及家庭型態的民眾，都能享有安全且具隱私的如廁環境。

淡水區崁頂里長吳庭岳交棒 新市鎮四里連線女力成軍力拼幸福升級

2026年九合一選舉將於11月28日正式登場，新北市淡水區里長候選人登記作業自8月31日(週一)起至本(4)日截止。截至今日中午，淡水區已有64位里長候選人完成登記參選。其中，過去為淡水新市鎮人口最多、規模最大的「崁頂里」，在此次選舉中因應地方發展正式一分為三，劃分為「新崁里」、「新市里」及「崁頂里」，成為今年選戰中最受矚目的超級熱區。

淡水區崁頂里一分為三 里長提醒身份證換發須知

位於新北市淡水區新市鎮的「崁頂里」，過去以高達3萬5千人的設籍人口，位居新北市最大里。因應當地人口快速成長與發展需求，自今年7月起，原崁頂里正式進行行政區域調整，一分為三，劃分為「新崁里」、「新市里」以及「崁頂里」三個里。隨著行政區域的重新劃分，里民的身分證及戶口名簿換發作業也成為近期的重要任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。