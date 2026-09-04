新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

新北市共有1039里，今年第5屆里長選舉同額競選多達570里，也有4里都有6人角逐，競爭相對激烈，而有登記政黨候選人有232人，但無黨籍最多共1427人。

依據新北市選委會統計，下屆新北市議員候選人共有112人完成登記，角逐68席，有政黨登記為民進黨36人，國民黨38人，民眾黨7人，親民黨4人，台灣綠黨2人，小民參政1人，台聯1人，司法改革黨1人，勞動黨1人，愛民黨1人，無黨20人。

另新北市1039里在第5屆里長選舉中，永和區永成里因地區都更案，多數里民都已搬遷，因此今年並未辦理里長選舉，而1038里共有1659人登記參選，女性候選人456人，男性1203人，其中超過半數共570里為同額競選。

不過，也有中和區中山里、林口區新林里、新店區香坡里、汐止區湖興里共4里均有6人登記角逐，選情相對激烈。汐止區峰里長蘇樹木已90歲為最高齡里長侯選人，新莊區頭前里許莅晟才24歲是最年輕里長候選人，里長候選人學歷也十分驚人，274人擁有學士學位，碩士110人，博士8人，938人爭取連任。

里長候選人在政黨登記部分，國民黨籍203人，民進黨籍23人，其餘中國和平統一黨、中華統一促進黨、司法改革黨、台灣新住民黨、正黨、永續和平黨各一人外，無黨籍最多共1427人。