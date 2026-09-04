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頒發獎學金助學子 汐止區湖光里資收回饋金變愛心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖光里黃金資收站在志工和里長的努力下越做越好。圖／觀天下有線電視提供
湖光里黃金資收站在志工和里長的努力下越做越好。圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖光里黃金資收站開站3年多，固定每個禮拜五在活動中心設置資源回收站，雖然志工們搬搬抬抬很辛苦，但他們做環保也兼做愛心，回饋金不但用在老人共餐，今年首度頒發國小到高中的學生獎學金，愛心滿滿。

為了垃圾減量，湖光里在112年投入黃金資收站的行列，每個星期五固定做資源回收，不管大熱天或是下大雨，志工們都早早來上工，像是今(4)日早上下起了大雨，雖然人潮少了點，不過還是陸續都有人開車或是騎車載著回收物來，甚至還有里民雨衣一穿抱著一整箱的回收物，冒著大雨走來活動中心做資收，而志工就忙著秤重、分類整理，等垃圾車來，志工們又要將地上的回收物通通搬上車，儘管搬搬抬抬很辛苦，但是志工們卻樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。

湖光里長杜金泉表示，前幾天有舉辦湖光里辦公室獎學金頒發典禮，在前兩年很感謝福德宮提前幫忙鋪路，因為那時剛選上沒多久，福德宮不但贊助共餐也頒獎學金，還有當時成立黃金資收站才剛開始，回饋金很少，初期不夠發獎學金，真的很感謝土地公廟。

杜金泉提到，做資源回收，義工們都很辛苦，不論像是今天下大雨或有時候太陽很大，他們常都一大早七點就來，一直忙到下午2點，所以回饋金希望用在對的地方，今年首度頒發獎學金，包括國小、國中及高中的優秀學子，共58位，當然也很感謝義工，他們真的很辛苦。

黃金資收站做了3年多，回饋金慢慢存，除了做老人共餐，照顧里內長輩之外，今年他們也首度把回饋金，用在頒發里內優秀學子的獎助學金，利用假日，一一頒發給符合資格的孩子們，對於做資收還能夠用來做愛心，志工們都很認同。

汐止 獎學金 愛心

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