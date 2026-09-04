里長登記截止 汐止區50里共86人完成登記參選

年底選舉作業，經過五天登記截止，汐止區里長部分的選情一樣激烈，在50個里當中，其中湖興里最多人登記，有6個人登記參選，但其中也有超過一半的里是同額競選，五天下來總共有86人完成登記。

從8/31日開始，為期五天的新北市第五屆里長選舉登記最後一天，會場相對冷清，比起第一天搶頭香的15人，以及第三天好日子有38人登記，今(4)日一早只有5人完成登記，下午則是有5個，其中除了環河里是現任里長，其他9位都是新人，五天登記截止，汐止區里長部分選情一樣激烈，在50個里當中湖興里最多人登記，有6個人有意參選下一屆的里長，但其中也有一半的里是同額競選。

汐止區選務中心主任委員葉振宜表示，新北市第五屆里長選舉候選人登記經過五天，圓滿完成，經過統計50個里有25里同額競選，接下來預計10/23日會舉行公開的候選人抽籤儀式。

這次同額競選的有25個里，其他里都有新人角逐，而江北里長謝祚敏早早登記參選，要邁向第六屆，希望能夠有機會繼續為里民服務。

江北里長參選人謝祚敏指出，這次再準備參選第六屆里長，5屆20幾年了，一路走來始終如一，莫忘初衷，替里民鄉親服務的心，永遠不變，希望鄉親再疼愛，會努力讓江北里更好，爭取更多的經費更多的建設，造福鄉里。

這次比較特別的，包括現任的城中里長廖福賢、以及拱北里長蘇聰賢交棒給兒子，另外，也有多位前里長回鍋參選，登記作業一直到4日的下午5點半，五天下來總共有86人完成登記。