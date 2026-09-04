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北市街友問題難解 民團：資源仍不足

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
艋舺公園旁遭亂丟垃圾的街景。圖／北市議員洪婉臻服務處提供。
艋舺公園旁遭亂丟垃圾的街景。圖／北市議員洪婉臻服務處提供。

台北萬華區艋舺公園改造將於10月完工，但街友議題仍未解決。民團直言，台北市投入的資源太少，加上街友所淺藏的議題繁雜，沒有資源難以從根本解決。

人生百味文化建構協會副秘書長巫彥德直言，台北市面對街友的預算政策僅有3000萬元到4000萬元，他以一個民間服務組織在協助街友議題時就要3000萬元到4000萬元，光看比例就知道非常的少。然而，街友的議題是都市特定的問題，在鄉下不會看見，「所以治理資源，本質上就是不夠。」

巫彥德說，尤其台北市列冊的街友今年為400多位，但是社工僅有不到10名，換算下來一個人要服務數十位對象是有一定難度，加上街友本身可能有失業、身心障礙、藥酒癮等混合狀況，使得狀況會變得更複雜。他舉例，今天要找工作，會需要手機及住家地址，這兩個都沒有怎麼申請，或許還有司法債務問題，「導致社工最多只能發便當，無法解決核心問題。」

「人會使用到公共空間，是因為沒有其他替代性的選擇。」巫彥德認為，街友會選擇公園露宿，其實也知道公園不適合，但沒有睡覺的空間所被迫選擇，即使北市提供安置中心，但有大半在大同區及新北市，街友對於不熟悉且長距離的處所，仍是判斷睡公園比較好。

巫彥德認為，對於街友議題可以分為白天和晚上，通常會是白天與民眾共處會有狀況。他以服務的經驗分享，服務據點在白天提供洗澡、冷氣、電視等空間，發現街友會願意前來坐著，「現在空間經常爆滿。」可見要讓人離開公園等處，不是禁止使用，而是提供更好的資源空間，就會離開。

他說，大多數的台北市長面對街友議題都是不敢觸碰，但以全世界都市來說，台灣街友問題算是很少。所以提供足夠資源，或許街友也能重新回歸社區，舉凡打掃、幫助社區中囤積症的住戶，或者以自身經驗分享給其他街友，從根本的問題進而改善。

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