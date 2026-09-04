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淡水區崁頂里一分為三 里長提醒身份證換發須知

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導

位於新北市淡水區新市鎮的「崁頂里」，過去以高達3萬5千人的設籍人口，位居新北市最大里。因應當地人口快速成長與發展需求，自今年7月起，原崁頂里正式進行行政區域調整，一分為三，劃分為「新崁里」、「新市里」以及「崁頂里」三個里。隨著行政區域的重新劃分，里民的身分證及戶口名簿換發作業也成為近期的重要任務。

為體恤民眾、免去奔波之苦，淡水戶政事務所在過去兩個月內，特別針對這三個里的里民推出了「下里換證」的便民服務。崁頂里長吳庭岳表示，戶政事務所事前均有向各社區發布公告，明確告知下里服務的駐點日期，讓民眾能就近辦理。

若里民因故無法配合社區下里換證的時間，吳庭岳里長也說明，自7月1日起的平日上班時間，民眾皆可自行前往戶政事務所臨櫃辦理。里長特別提醒，欲辦理換證的民眾，出門前務必帶齊「舊身分證」、「戶口名簿」以及「印章」這三樣重要文件，以免白跑一趟。

針對換證期限與費用，吳庭岳里長強調，此次因行政區調整的換證作業「並沒有期限」，民眾可視自身時間隨時前往辦理。更重要的是，民眾只要前往新北市內29個行政區的任一戶政事務所辦理換證，皆享有「免收規費」的福利，但若民眾跨縣市至外縣市(如台北市等)的戶政單位辦理，則必須自費繳納換證規費。

為保障自身權益並節省荷包，吳庭岳里長呼籲鄉親，盡量多加利用新北市境內的戶政資源來完成換證作業，既方便又划算。

淡水

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