判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

2026年九合一選舉今天（4日）截止候選人登記，台北市內湖區五分里卻傳出一名具有性侵前科的男子參選里長，引發外界關注。時代力量大安文山區議員候選人、台北市華興里里長陳峙穎發文稱，王健陞曾因性侵案件遭判刑入監，如今又投入里長選舉，質疑若最終形成同額競選，恐讓其順利當選。

陳峙穎表示，近日有網友在網路上揭露，內湖區五分里出現一名具有性侵前科的里長候選人，而且該名候選人是現任里長的兒子，目前似乎沒有其他競爭者，因此有可能形成同額競選。另外他透露，王健陞過去曾在藍、綠議員辦公室擔任助理。

陳峙穎指出，王健陞任職議員助理期間，曾以酒醉為由向友人借住處休息，卻趁同事與其女友熟睡時，意圖對同事女友性侵；案件後來進入司法程序，王健陞於2021年遭判刑1年10個月，並入監服刑。

陳峙穎也表示，目前已有在地鄰長證實王健陞具有前科，而判決書中也曾記載被告提及父親擔任里長，因此他認為相關資料與此次參選人身分可以相互對照。

對此，陳峙穎在社群平台發文質疑，具有性侵前科的人是否適合擔任與居民日常生活密切相關的里長，並呼籲在地居民一起發聲抵制，對於具有相關犯罪前科的候選人參選，他直言「完全無法接受這件事，實在太扯了」。

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