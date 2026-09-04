淡水區崁頂里長吳庭岳交棒 新市鎮四里連線女力成軍力拼幸福升級

2026年九合一選舉將於11月28日正式登場，新北市淡水區里長候選人登記作業自8月31日(週一)起至本(4)日截止。截至今日中午，淡水區已有64位里長候選人完成登記參選。其中，過去為淡水新市鎮人口最多、規模最大的「崁頂里」，在此次選舉中因應地方發展正式一分為三，劃分為「新崁里」、「新市里」及「崁頂里」，成為今年選戰中最受矚目的超級熱區。

值得關注的是，現任崁頂里里長吳庭岳決定不爭取連任，轉而將服務的接力棒交由他親自帶領的四位「女力」候選人。今日上午，在吳庭岳的陪同下，這四位分別角逐新市鎮四里的候選人一同前往淡水區公所聯合登記參選，並在現場齊呼「四里連線、服務無限、女力上場、幸福升級」的競選口號，展現為民服務的熱情與決心。

本次由吳庭岳特別推出的四名女力候選人，分別為：參選新市里的「陳佳君」、參選崁頂里的「游雅晴」、參選新崁里的「曾怡菁」，以及參選大庄里的「鄭名芳」。

其中一位候選人新市里陳佳君開心表示，登記日剛好適逢自己的生日，特地選擇這一天在另外三位夥伴的陪同下完成登記，她感性地期許，希望明年的今天，能用不一樣的身分，一起來為新市鎮服務，希望大家能夠給我們四個一次機會。

現任里長吳庭岳在受訪時指出，這次特別派出四名女性候選人，是希望能為崁頂里與大庄里帶來嶄新的面貌。他強調，這四位候選人主打「服務無限」，未來透過四里共辦的資源整合模式，能將過去廣受好評的「星空電影院」、「水樂園」等大型活動辦得更大、更好。

吳庭岳進一步表示，這四年來，我們始終秉持為民服務、基層扎根的精神來做事情。我期許這四位女力能繼續延續這樣的精神，並發揮她們各自的專業，為這四個里付出更多，讓新市鎮成為一個最完善的社區，帶給民眾截然不同的嶄新面貌。

隨著里長登記作業進入尾聲，淡水新市鎮因選區重劃與女力陣線的加入，為年底的基層選戰注入了新活力，未來的選情發展也備受地方鄉親的高度關注。