快訊

判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

艋舺公園10月改造完工 無家者問題仍未解 蔣萬安：1個月內提對策

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
無家者隨地便溺。圖／台北市議員洪婉臻服務處提供
無家者隨地便溺。圖／台北市議員洪婉臻服務處提供

台北萬華區艋舺公園改造將於10月完工，北市議員洪婉臻接獲當地民眾陳情，公園周邊即使仍架著圍籬，周遭仍會有無家者聚集，呼籲市府解決。北市長蔣萬安回應，預計一個月內會與社會局、民政局等跨局處，以短中長期計畫持續相對應措施。

10月即將完工的新艋舺公園景觀改造，市府規畫整理公園景觀、公共設施，並且串連龍山寺、商圈及捷運，打造不同新樣貌。然而，無家者仍舊聚集在公園附近，又或是四散到周邊商圈或店家，問題依舊無解。

洪婉臻指出，艋舺公園的改造當然是希望愈來愈好，但無家者議題始終沒有改善，導致在地民眾相當辛苦。雖然現在艋舺公園能架起施工圍籬，但現在就有遇到諸多狀況，包含隨地便溺、物品堆積、環境髒亂，甚至仍有民眾發放便當，「有些不是無家者領，但吃完就隨地亂丟。」

她指出，攤開台北市列冊的無家者人數，萬華區就有110人、中正區266人，兩行政區的無家者人數就占了北市84.2％。然而社會局僅有6名社工、每天負責打掃的只有1到2位，但中正萬華特殊的狀況，市府應該要投入更多資源。

洪婉臻說，特別是無家者的物品囤放，台北車站就有一處放置的示範區，市府應該跨局處來正視這樣的問題，「艋舺公園周遭有許多夜市、龍山寺等古蹟，觀光客聚集卻是如此的街景，應該要由蔣萬安來撕掉這樣標籤。」

蔣萬安表示，確實每次的里長有約都有擬訂相關的計畫，會持續跨局處，包含社會局、民政局、環保局等，以短中長期計畫持續研擬相對應措施，預計一個月內會討論結論。

公園周遭即使架設施工圍籬，無家者反而四散到商圈、住家等，也造成環境髒亂。圖／台北市議員洪婉臻服務處提供
公園周遭即使架設施工圍籬，無家者反而四散到商圈、住家等，也造成環境髒亂。圖／台北市議員洪婉臻服務處提供

艋舺 公園 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從中華商場到萬華都更，洪村山眼中的城市：不只是房子，而是家的延續

蔣得立錄取國際交換生！洪婉臻質疑有無填迴避檢核表 蔣萬安：該揭露都揭露

台北 228 公園「吉祥物」遭釣食，外來種「鱷雀鱔」在台棄養經過

台中市政路工期延至2027年8月　經費增逾6.4億、市府：已全力趕工

相關新聞

判決書遭挖出！里長候選人爆性侵前科「硬上同事女友」 在地鄰長證實

2026年九合一選舉今天（4日）截止候選人登記，台北市內湖區五分里卻傳出一名具有性侵前科的男子參選里長，引發外界關注。時代力量大安文山區議員候選人、台北市華興里里長陳峙穎發文稱，王健陞曾因性侵案件遭判刑入監，如今又投入里長選舉，質疑若最終形成同額競選，恐讓其順利當選。

北市街友問題難解 民團：資源仍不足

台北萬華區艋舺公園改造將於10月完工，但街友議題仍未解決。民團直言，台北市投入的資源太少，加上街友所淺藏的議題繁雜，沒有資源難以從根本解決。

艋舺公園10月改造完工 無家者問題仍未解 蔣萬安：1個月內提對策

台北萬華區艋舺公園改造將於10月完工，北市議員洪婉臻接獲當地民眾陳情，公園周邊即使仍架著圍籬，周遭仍會有無家者聚集，呼籲市府解決。北市長蔣萬安回應，預計一個月內會與社會局、民政局等跨局處，以短中長期計畫持續相對應措施。

三重先嗇宮捐贈130萬元中元普渡物資 透過新北愛心平台做公益

新北市定古蹟三重先嗇宮今天將市值130萬元的中元普渡物資，包含1萬5千台斤白米和800盒供品捐贈給市政府和三重區公所響應「新北市好日子愛心大平台」，由社會局長李美珍和三重區長王坤南代表受贈。

強降雨襲北海岸新北啟動水災二級應變 金山萬里8校預防撤離

到颱風「科羅旺」外圍環流與低壓帶雙重影響，新北市北海岸及東側地區今天降下猛烈豪雨，萬里區3小時累積雨量突破150毫米，金山、石門、瑞芳與平溪等地雨量亦紛紛破百。由於短時間內強降雨加上逢大潮，造成金山及萬里多處溪流暴漲、積淹水災情。新北市政府上午11時30分緊急開設水災二級災害應變中心（EOC），動員13個局處及相關區公所進駐，市長侯友宜亦親自坐鎮指揮，全力控管災情。

影／萬里時雨量破百加油站泡水中 金山萬里6國中小預防性撤離

今日受科羅旺颱風外圍環流影響，今早萬里區時雨量破百且適逢大潮，新北市府EOC二級開設，市府表示，目前相關區域積淹水陸續消退中，萬里有一民營加油站泡水中。金山萬里共有6國中小已安全撤離，下午慎防再有大雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。