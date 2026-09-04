艋舺公園10月改造完工 無家者問題仍未解 蔣萬安：1個月內提對策

台北萬華區艋舺公園改造將於10月完工，北市議員洪婉臻接獲當地民眾陳情，公園周邊即使仍架著圍籬，周遭仍會有無家者聚集，呼籲市府解決。北市長蔣萬安回應，預計一個月內會與社會局、民政局等跨局處，以短中長期計畫持續相對應措施。

10月即將完工的新艋舺公園景觀改造，市府規畫整理公園景觀、公共設施，並且串連龍山寺、商圈及捷運，打造不同新樣貌。然而，無家者仍舊聚集在公園附近，又或是四散到周邊商圈或店家，問題依舊無解。

洪婉臻指出，艋舺公園的改造當然是希望愈來愈好，但無家者議題始終沒有改善，導致在地民眾相當辛苦。雖然現在艋舺公園能架起施工圍籬，但現在就有遇到諸多狀況，包含隨地便溺、物品堆積、環境髒亂，甚至仍有民眾發放便當，「有些不是無家者領，但吃完就隨地亂丟。」

她指出，攤開台北市列冊的無家者人數，萬華區就有110人、中正區266人，兩行政區的無家者人數就占了北市84.2％。然而社會局僅有6名社工、每天負責打掃的只有1到2位，但中正萬華特殊的狀況，市府應該要投入更多資源。

洪婉臻說，特別是無家者的物品囤放，台北車站就有一處放置的示範區，市府應該跨局處來正視這樣的問題，「艋舺公園周遭有許多夜市、龍山寺等古蹟，觀光客聚集卻是如此的街景，應該要由蔣萬安來撕掉這樣標籤。」

蔣萬安表示，確實每次的里長有約都有擬訂相關的計畫，會持續跨局處，包含社會局、民政局、環保局等，以短中長期計畫持續研擬相對應措施，預計一個月內會討論結論。