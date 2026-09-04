貢寮區馬崗活動中心廁所改造 打造性別友善共融空間
為提供居民更安心、便利的公共設施，貢寮區公所將馬崗市民活動中心原有空間重新規劃，打造性別友善廁所，透過空間重新配置與設施改善，提升活動中心整體使用品質，讓不同年齡、性別及家庭型態的民眾，都能享有安全且具隱私的如廁環境。
此次空間改造也兼顧親子家庭、不同性別認同者及行動不便者等多元使用需求，並在設計上考量通風、採光及日常清潔維護，讓民眾使用時更加安心。透過既有空間重新配置，不僅改善廁所使用品質，也讓活動中心的公共設施更加符合現代社區多元使用需求，提升整體服務品質。
貢寮區長柯建輝表示，馬崗市民活動中心是居民辦理會議、課程、社區活動及長者共餐的重要場所，公共設施應兼顧不同年齡、性別及家庭型態的使用需求。此次改造設置4座坐式馬桶及2座小便斗，並採獨立隔間設計，在提升如廁機能的同時，也強化使用者的隱私與安全感，打造明亮、舒適且友善的公共空間。
區長柯建輝指出，希望透過此次空間再造，讓有限的公共空間發揮最大效益，在提升性別友善設施的同時，也延續社區照顧及居民交流功能，打造兼具安全、便利、尊重與共融精神的友善社區環境。
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