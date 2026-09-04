上游降雨趨緩 北市基隆河3座疏散門下午5時起陸續開放

受颱風外圍環流與低壓帶影響，台北市下午降下大雨，內1、內2及基11疏散門已關閉。北市府表示，基隆河上游降雨趨緩，確認安全無虞下，3座疏散門將於下午5時起陸續開放。

北市府下午透過媒體群組表示，因基隆河上游降雨趨緩，河川水位已漸下降，考量基隆河「內1」、「內2」及「基11」3處疏散門是北市連通新北汐止重要道路，確認安全無虞下，將於下午5時起陸續開啟。

台北市交通局表示，疏散門開放後，堤外便道也恢復開放車輛通行；考量天候情況尚未穩定，後續仍恐有間歇性降雨，提醒民眾強降雨期間避免將車輛停放於河川區域。

台北市水利處提醒，河濱公園低水護岸及人行、自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉等，民眾進入河濱公園須注意安全。

市府也提到，為因應下班放學交通尖峰時段，由警察局交通大隊偕同內湖及南港分局加強監控路況，若交通壅塞，即啟動交通快打機制，增派警力並適時控燈疏導，落實路口淨空，以維持交通順暢。