三重先嗇宮捐贈130萬元中元普渡物資 透過新北愛心平台做公益

新北市定古蹟三重先嗇宮今天將市值130萬元的中元普渡物資，包含1萬5千台斤白米和800盒供品捐贈給市政府和三重區公所響應「新北市好日子愛心大平台」，由社會局長李美珍和三重區長王坤南代表受贈。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮長年秉持神農大帝濟世助人精神，每年中元節舉辦法會，禮聘法師為信眾的先人誦經超薦，同時普渡幽冥，以祈求國泰民安、風調雨順，四時無災、八節有慶。法會結束後，除少數供品由信眾領回，其餘全數捐作公益，透過新北市好日子愛心大平台轉贈給有需要的家庭。

社會局長李美珍表示，李乾龍在三重市長任內成立慈暉志工隊，開啟為獨居長輩送餐服務，區公所至今仍持續執行已經24年，且先嗇宮每年歲末都會邀請三重區獨居長輩歲末圍爐，獻上溫暖和祝福。

好日子愛心大平台自108年開辦以來，感謝社會各界團體、企業、宮廟、個人持續響應，尤其每年中元節期間，各宮廟普渡物資均會捐贈給大平台，再轉送給有需要的家庭，減輕日常生活負擔，讓傳統節日活動轉化為助人力量。

新北市定古蹟三重先嗇宮今天由董事長李乾龍（右二）代表將市值130萬元的中元普渡物資，包含1萬5千台斤白米和800盒供品捐贈給市政府和三重區公所響應「新北市好日子愛心大平台」，三重區長王坤南（右二）扛起一大包白米直呼：好重！記者林昭彰／攝影

新北市定古蹟三重先嗇宮今天由董事長李乾龍（中）代表將市值130萬元的中元普渡物資，包含1萬5千台斤白米和800盒供品捐贈給市政府和三重區公所響應「新北市好日子愛心大平台」，社會局長李美珍（右二）和三重區長王坤南（右一）代表受贈。記者林昭彰／攝影