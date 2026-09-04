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北市大雨不停釀41件災情 蔣萬安：即刻處理回報

中央社／ 台北4日電

北市今天持續降下大雨，台北市長蔣萬安表示，北市災害應變中心提升至2級開設，截至上午11時30分，接獲約41件災情，大多為積淹水或路樹倒塌等，市府都會即刻處理。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪表示，北市災害應變中心上午11時已提升至2級開設，並召開工作會議，截至上午11時30分，獲報災情約41件，大部分為積淹水、路樹、土石災情，以及建物或零星設施受損，市府即刻處理，也彙整回報災情處理狀況。

北市府發布文字訊息指出，受颱風外圍和低壓帶影響，北市自3日起已有明顯雨勢，因基隆河水位上漲，百齡橋周邊水位將逾1.8米，提醒堤外車主留意水情，做好駛離準備。

媒體詢問，總統賴清德今天讚揚高雄市長陳其邁任內政績，並稱蔣萬安在議會接受質詢時多次提及高雄市，但高雄市都講得很好、做得很好。蔣萬安僅以8個字回應，「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

針對媒體問及蔣萬安大兒子過去就讀師大附中國中部的學籍問題，蔣萬安表示，昨天已說得很清楚，戶籍完全符合規定、學區相關規範，「一定是沒有問題，一切都符合相關法規」。

北市 蔣萬安

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