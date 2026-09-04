快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

聽新聞
0:00 / 0:00

強降雨襲北海岸新北啟動水災二級應變 金山萬里8校預防撤離

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜今至新北市災害應變中心聽取天險公司降雨情資。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今至新北市災害應變中心聽取天險公司降雨情資。記者王長鼎／翻攝

到颱風「科羅旺」外圍環流與低壓帶雙重影響，新北市北海岸及東側地區今天降下猛烈豪雨，萬里區3小時累積雨量突破150毫米，金山、石門、瑞芳與平溪等地雨量亦紛紛破百。由於短時間內強降雨加上逢大潮，造成金山及萬里多處溪流暴漲、積淹水災情。新北市政府上午11時30分緊急開設水災二級災害應變中心（EOC），動員13個局處及相關區公所進駐，市長侯友宜亦親自坐鎮指揮，全力控管災情。

侯友宜表示，市府團隊已全面進入嚴陣以待狀態，要求水利、工務及消防局隨時待命執行抽水、搶災與疏散撤離；警察局與交通局則針對易積淹水及山區路段加強巡查與交通管制。市府將持續監控各河川水位與雨量變化，確保各項防救災作為落實到位。

針對校園安全，教育局授權各校採彈性應變進行「預防性撤離」。萬里區因員潭溪暴漲，大鵬國小由公所派車接送安置，萬里國中、崁腳國小與大坪國小學生亦分別由公所接駁或教職員接送至公所安置，中華商海則於午餐後宣佈放學；金山區中角國小、三和國小及金美國小亦陸續通知家長接回或由巴士接送安置。教育局強調，目前受影響師生均安全無虞。

目前相關區域積淹水已陸續消退。侯友宜特別呼籲市民，山區與沿海地質脆弱且溪流湍急，切勿前往觀浪、戲水或垂釣；行經低窪或山區道路務必減速慢行，並配合現場管制，切勿強行涉水，以維護自身安全。

新北市長侯友宜今至新北市災害應變中心聽取天險公司降雨情資。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今至新北市災害應變中心聽取天險公司降雨情資。記者王長鼎／翻攝

新北市長侯友宜及消防局長陳崇岳今天坐鎮災害應變中心指揮，進行災情監看，責成各單位即時處置災情。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜及消防局長陳崇岳今天坐鎮災害應變中心指揮，進行災情監看，責成各單位即時處置災情。記者王長鼎／翻攝

強降雨 萬里 金山 侯友宜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北一度豪雨 教育局授權各校進行預防性撤離

影／萬里時雨量破百加油站泡水中 金山萬里6國中小預防性撤離

影／基隆武崙溪暴漲山洪沖馬路！基金一路淹水到大腿 商家、多車泡水

基隆豪大雨多處淹水 童子瑋：市府災情發生後反應過慢

相關新聞

強降雨襲北海岸新北啟動水災二級應變 金山萬里8校預防撤離

到颱風「科羅旺」外圍環流與低壓帶雙重影響，新北市北海岸及東側地區今天降下猛烈豪雨，萬里區3小時累積雨量突破150毫米，金山、石門、瑞芳與平溪等地雨量亦紛紛破百。由於短時間內強降雨加上逢大潮，造成金山及萬里多處溪流暴漲、積淹水災情。新北市政府上午11時30分緊急開設水災二級災害應變中心（EOC），動員13個局處及相關區公所進駐，市長侯友宜亦親自坐鎮指揮，全力控管災情。

影／萬里時雨量破百加油站泡水中 金山萬里6國中小預防性撤離

今日受科羅旺颱風外圍環流影響，今早萬里區時雨量破百且適逢大潮，新北市府EOC二級開設，市府表示，目前相關區域積淹水陸續消退中，萬里有一民營加油站泡水中。金山萬里共有6國中小已安全撤離，下午慎防再有大雨。

綠促普發2萬 北市府：沒條件

中央明年普發現金一萬元，綠營北市議員洪健益等人連署提案要求市長蔣萬安普發兩萬元，議會財建委員會昨審查後送二讀，若通過將送市府研議；財政局指出，普發現金將嚴重影響財政韌性，北市無此條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。