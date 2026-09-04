強降雨襲北海岸新北啟動水災二級應變 金山萬里8校預防撤離

到颱風「科羅旺」外圍環流與低壓帶雙重影響，新北市北海岸及東側地區今天降下猛烈豪雨，萬里區3小時累積雨量突破150毫米，金山、石門、瑞芳與平溪等地雨量亦紛紛破百。由於短時間內強降雨加上逢大潮，造成金山及萬里多處溪流暴漲、積淹水災情。新北市政府上午11時30分緊急開設水災二級災害應變中心（EOC），動員13個局處及相關區公所進駐，市長侯友宜亦親自坐鎮指揮，全力控管災情。

侯友宜表示，市府團隊已全面進入嚴陣以待狀態，要求水利、工務及消防局隨時待命執行抽水、搶災與疏散撤離；警察局與交通局則針對易積淹水及山區路段加強巡查與交通管制。市府將持續監控各河川水位與雨量變化，確保各項防救災作為落實到位。

針對校園安全，教育局授權各校採彈性應變進行「預防性撤離」。萬里區因員潭溪暴漲，大鵬國小由公所派車接送安置，萬里國中、崁腳國小與大坪國小學生亦分別由公所接駁或教職員接送至公所安置，中華商海則於午餐後宣佈放學；金山區中角國小、三和國小及金美國小亦陸續通知家長接回或由巴士接送安置。教育局強調，目前受影響師生均安全無虞。

目前相關區域積淹水已陸續消退。侯友宜特別呼籲市民，山區與沿海地質脆弱且溪流湍急，切勿前往觀浪、戲水或垂釣；行經低窪或山區道路務必減速慢行，並配合現場管制，切勿強行涉水，以維護自身安全。

新北市長侯友宜今至新北市災害應變中心聽取天險公司降雨情資。記者王長鼎／翻攝