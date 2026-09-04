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影／萬里時雨量破百加油站泡水中 金山萬里6國中小預防性撤離

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝
萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝

今日受科羅旺颱風外圍環流影響，今早萬里區時雨量破百且適逢大潮，新北市府EOC二級開設，市府表示，目前相關區域積淹水陸續消退中，萬里有一民營加油站泡水中。金山萬里共有6國中小已安全撤離，下午慎防再有大雨。

萬里公區長黃雱勉表示，3國中小多位台二線周邊，地勢較低，上午11時已完成撤離，收容或由家長接回。萬里大鵬國小由公所派車協助安置到公所；萬里國中學生亦撤離至公所；崁腳國小由老師開車載往公所撤離安置。

黃雱勉說，總計撤離萬里國中約105人、大鵬國小22人、崁腳國小39人，共計168人至區公所5樓，公所提供便當及麵包給師生食用。

金山區方面，中角國小已聯繫家長接回，無法接送者由巴士接駁至公所安置；三和國小亦已陸續聯繫家長接回；金美國小部分校舍淹水，優先通知低年級家長接回，其餘學生由學校妥善照顧。

萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝
萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝

萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝
萬里時雨量破百一加油站泡水中，金山萬里6國中小預防性撤離。記者游明煌／翻攝

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影／萬里時雨量破百加油站泡水中 金山萬里6國中小預防性撤離

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