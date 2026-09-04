基隆河水位上漲 新北汐止關閉2橋、啟動員山子分洪

到颱風「科羅旺」外圍環流與低壓帶雙重影響，新北市北海岸及東側地區今天降下猛烈豪雨，萬里區3小時累積雨量突破150毫米，金山、石門、瑞芳與平溪等地雨量亦紛紛破百。由於短時間內強降雨加上逢大潮，造成金山及萬里多處溪流暴漲、積淹水災情。新北市政府上午11時30分緊急開設水災二級災害應變中心（EOC），動員13個局處及相關區公所進駐，市長侯友宜亦親自坐鎮指揮，全力控管災情。

2026-09-04 13:52