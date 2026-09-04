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基隆河水位上漲 新北汐止關閉2橋、啟動員山子分洪

中央社／ 新北4日電

新北市府今天中午12時表示，因基隆河水位上漲，汐止區拱北橋、保福橋即刻起關閉。另外，經濟部水利署第十河川分署表示，因山區豪雨，基隆河上游集水區持續強降雨，員山子分洪設施啟動。

新北市政府發布簡訊表示，因應基隆河水位上漲，汐止區拱北橋、保福橋今天（4日）即刻起關閉。另外，受外圍環流影響，新北市北海岸及東側易有強降雨發生，應慎防瞬間大雨、溪水暴漲、土石坍方，低窪地區請慎防淹水，注意自身安全。

氣象署對北北基發發布大雨特報，經濟部水利署第十河川分署表示，受低壓帶影響，今天3小時累計雨量超過100公釐，造成河川水位快速上升。為守護大台北防洪安全，轄管的員山子分洪設施於上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。

第十河川分署表示，上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。此次為今年（115年）第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

分署表示，已成立緊急應變小組，預作各項防汛整備，分洪期間將持續監控員山子分洪設施運作情形與最新水情。

汐止 基隆 員山子

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