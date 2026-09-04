新北搜救犬接軌國際 續簽日本OPDES進階訓練

新北市消防局今天與日本犬隻綜合教育社會化促進協會（OPDES）續簽搜救犬進階訓練合作備忘錄，邀官方和民間參與，強化搜救犬服從、敏捷及瓦礫堆搜索能力，提升災害應變能量。

新北市消防局長陳崇岳與OPDES理事澤田和裕簽署合作備忘錄，持續邀請日本教官來台進行進階訓練，深化國際搜救犬技術交流。

消防局表示，在澤田長期指導及考核下，新北搜救犬隊領犬員羅浩芳與搜救犬A-mei於民國112年取得國際最高難度的MRT（救援能力）認證；114年領犬員吳惟逸與搜救犬Aqua勇奪搜救犬世界盃第五名。

陳崇岳表示，搜救犬是災害現場重要救援力量，唯有持續接軌國際實戰經驗，才能維持搜救品質。新北將持續推動國際技術交流，提升重大災害快速出勤及精準救援能力，守護民眾生命財產安全。

消防局表示，澤田為國際搜救犬組織（IRO）資深裁判，考核嚴謹且對犬隻狀態記憶驚人，能提供極具實戰價值的回饋。此次訓練聚焦服從、敏捷及瓦礫堆搜索，並解析IRO最新規則，預計約30人參訓，除了新北市特搜大隊外，也邀集全台消防單位及民間搜救團體交流。