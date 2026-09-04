新北一度豪雨 教育局授權各校進行預防性撤離

今日受科羅旺颱風外圍環流影響，今早萬里區時雨量破百且適逢大潮，新北市府EOC二級開設，市府表示，目前相關區域積淹水陸續消退中。為讓師生安全為優先考量，教育局授權各校彈性應變進行「預防性撤離」。

新北市府表示，大鵬國小已由公所派車協助安置到公所；萬里國中亦撤離至公所；崁腳國小由老師開車載往公所撤離安置；大坪國小由老師接送撤離到公所，部分家長接回；中華商海則於用完午餐後放學。

金山區方面，中角國小已聯繫家長接回，無法接送者由巴士接駁至公所安置；三和國小亦已陸續聯繫家長接回；金美國小部分校舍淹水，優先通知低年級家長接回，其餘學生由學校妥善照顧。

教育局說明，目前已撤離安置的師生均安全無虞，市府各單位會持續監控天候及水情，確保安全。