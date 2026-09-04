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北市大雨 士林山坡土石滑落未釀傷亡

中央社／ 台北4日電

北市今晨下大雨，市府估雨勢午後趨緩，警消上午獲報士林區的臨溪路巷弄內有寬約3公尺的山坡土石滑落，未釀人受傷，現場已拉警戒線，後續由市府相關單位處理。

北市府上午發布文字訊息提到，中央氣象署針對北市士林、北投山區發布豪雨特報，上午9時初，士林區溪山里站24小時累積雨量已達176毫米，接近豪雨等級。

北市府表示，台北今天白天受颱風外圍環流及低壓帶影響，雨勢評估午後才趨緩，台北市災害應變中心從昨天下午已提升至三級開設後，目前持續開設因應即時處理突發的災情通報案。

此外，台北市災害防救辦公室已通報水利處及大地處嚴密監控全市降雨、河川水位高度、易坍方及邊坡狀況，也呼籲民眾避免前往山區及水域活動，以策安全。

台北市政府消防局上午10時獲報，士林區臨溪路巷弄、近自強橋附近的山坡有土石滑落，派員到場發現，滑落土石長度約2公尺，寬度約3公尺，無人受傷，現場已拉設警戒線目前安全無虞，後續交由大地處處理。

北市 豪雨

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