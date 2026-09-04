綠促普發2萬 北市府：沒條件

中央明年普發現金一萬元，綠營北市議員洪健益等人連署提案要求市長蔣萬安普發兩萬元，議會財建委員會昨審查後送二讀，若通過將送市府研議；財政局指出，普發現金將嚴重影響財政韌性，北市無此條件。

財建委員會昨審查，提案人洪健益說，北市負債愈來愈少，基於今年經濟成長效果，他認為北市也有能力可負擔普發兩萬元。無黨籍議員徐立信支持，指超徵就該還稅於民，新加坡、香港和韓國等也有前例，希望市府回應民意。

國民黨籍議員詹為元表示，中央認為歲計賸餘有條件去發，北市雖有累積賸餘但還債是重要任務，兩者基準不一樣，他尊重洪健益提案權，但不希望北市寅吃卯糧，要讓民眾了解北市財政狀況。同黨徐弘庭說，不主張提案內容用「還稅於民」四字，因為百分之九十五稅是百分之五人繳的，若要還稅於民，是每個人繳多少就還多少，反而無法照顧多數。他認為，市府不像中央有超徵的所得及證交稅，目前應做的是將預算合理分配。

市府財政局長胡曉嵐說明，中央、地方稅收來源不同，中央國稅超徵很明顯，近三年平均超徵比率百分之九點五七，高於北市地方稅百分之一點四七，比較十年間增長情形，國稅成長九成、全部地方稅僅一成。

胡曉嵐說，中央明年國稅收入較今年增加一兆，創下新高，北市地方稅減少七點七四億元。中央明年在歲入歲出平衡及零舉債下普發現金，反觀北市歲入歲出短差七點二五億元，連同債務還本一三五點二七億元，要移用歲計賸餘一四二點五二億元來弭平。她強調，歲計賸餘需要支應重大建設與還債，若用於普發現金會嚴重影響北市財政韌性，需要舉債支應，北市實在沒普發現金條件。