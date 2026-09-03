新莊慈祐宮值東主辦北台灣媽祖文化節 22日起廟街鬥鬧熱

「2026北台灣媽祖文化節」由新北市新莊區慈祐宮值東主辦，恰逢慈祐宮建廟340周年，邀請28尊媽祖等神尊駐駕護佑地方，盛大辦理三獻禮、平安遶境，攜手新北市民政局辦理系列精彩活動，有文化體驗、換漢服、實境解謎、鑽轎腳等，並祭出總獎金30萬元的短影音、攝影、擲筊、創意扮神等比賽，邀請民眾一起走進新莊，感受百年廟街與媽祖文化的魅力。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，系列活動自9月22日起陸續展開，除迎請北台各地28尊媽祖等神尊駐駕護佑地方，並於9月24日隆重舉行三獻古禮大典、10月3日遶境平安，信眾可把握難得機會一次參拜多尊媽祖，共沐神恩、祈求平安。

民政局長林耀長指出，除了莊嚴的傳統祭典，今年媽祖文化節更把整條廟街變成充滿驚喜的文化體驗場。慈祐宮及米市巷有特色情境燈飾與裝置藝術點亮街區，完成指定拍照打卡任務，就可免費體驗拍貼機，留住文化節限定回憶。

另外也規劃「城市實境解謎」遊戲，邀請民眾穿梭廟街與特色廟宇，跟著任務尋找線索、破解謎題；也可體驗換裝漢服漫步老街、廟宇與情境燈區，ㄧ秒穿越古今，還可參加鑽轎腳，把「媽祖平安賜福金」帶回家。

這次慈祐宮還祭出總獎金30萬元辦理擲筊、短影音、攝影及創意扮神競賽，歡迎喜歡挑戰好手氣的民眾、各方「神攝手」、以及人氣男神、女神ㄧ起來參賽。

民政局表示，今年文化節不只是讓民眾來看熱鬧，更能親自走進百年廟街迎媽祖、祈平安、賞文化、玩體驗。各項活動自即日起開放線上報名，名額有限，額滿為止，活動相關資訊及報名方式，請至官網查詢，網址： https://www.340sjtyg.989.com.tw/。

新北市新莊區慈祐宮建廟340周年，值東主辦北台灣媽祖文化節，9月22日起有一系列活動，歡迎民眾來廟街鬥鬧熱。圖／新北市民政局提供

新北市新莊區慈祐宮建廟340周年，值東主辦北台灣媽祖文化節，9月22日起有一系列活動，歡迎民眾來廟街鬥鬧熱。圖／新北市民政局提供