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議員要求儘速擬定吸菸區設置規範 北市估9月底前公布

中央社／ 台北3日電

北市議員今天建議，指定吸菸區地圖應標示禁菸範圍，並要求市府儘速擬定吸菸區設置標準規範。市長蔣萬安允諾，10月白晝之夜前完成地圖更新，預計9月底前公布設置規範。

台北市議會今天下午持續進行市政總質詢，蔣萬安率市府官員列席備詢。民進黨籍北市議員何孟樺質詢指出，台北市指定吸菸區在台北通app上線，只標出吸菸區位置，卻未清楚標記禁菸範圍，她5月就曾提出此問題，如今3個月過去卻無進展。

何孟樺說，這是非常簡單、基本且必要的工作，若要禁止民眾吸菸，就應清楚標示不能吸菸的範圍，她要求市府在10月「白晝之夜」此大型禁菸活動前，完成改善指定吸菸區地圖。

何孟樺也提到，市府廣設綠籬式吸菸區至今約3個月，多處綠籬式吸菸區盆栽已枯黃，儼然變成「枯木式吸菸區」，市府先前說明設置經費需20萬元，難不成每3個月就要花20萬元更新植栽，痛批北市不是「枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家」，而是「枯木煙蒂臭氣，天天放在你家」。

她建議，戶外非封閉式吸菸區應以「屏風式」為主，重點是達到阻絕二手菸效果，否則只是分隔出吸菸人士而已。另針對吸菸區設置標準，市府應儘速完成擬定。

對於地圖未標示禁菸範圍，資訊局長趙式隆表示，目前正在更新地圖，很快就會改善；蔣萬安則說，將請資訊局於一週內提出具體期程。何孟樺對此表達不滿，認為3個月過去都無進度。蔣萬安隨後允諾，將在白晝之夜前完成更新。

蔣萬安表示，市府現正盤點267處指定吸菸區，包括設置地點、方式等，針對議員提出綠籬式吸菸區出現枯葉情形，將精進整體設計，目前也正擬定吸菸區設置及設計統一規範。

台北市副市長李泰興補充，昨天開會討論吸菸區設置要點，包括樣式設置標準、未來開放式吸菸區加入屏風式及吸菸亭等，目前已完成初稿，待進行法制作業，預計9月底前公布。

議員 北市 蔣萬安

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