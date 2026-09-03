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新北9月「肌動計畫」 免費運動加碼刮好禮

中央社／ 新北3日電

新北市政府體育局推出國民體育日「告別沙發 體脂99不見－2026新北肌動計畫」，9日免費使用指定運動設施，9月9日至30日單次運動消費滿新台幣199元，還可獲抽獎刮刮卡。

體育局新聞稿今天表示，國民體育日不只「動一天」，希望成為民眾養成規律運動習慣的契機。今年活動分為「9/9免費動」、「9/19及9/29加碼練」及「9/9至9/30滿額刮」3重優惠，鼓勵民眾走進新北運動中心及新北運動聚點。

體育局表示，9月9日當天，各場館運動設施免費使用；19日及29日再開放免費使用體適能及游泳池，讓民眾透過3個運動日持續累積運動量。

此外，9月9日至30日期間，單次運動消費滿新台幣199元，可獲「體脂99不見刮刮卡」1張，張張有獎、即刮即中，數量有限送完為止。超過3萬6000份獎項等民眾帶回家，包括泳池與健身房體驗券等，最大獎為Apple MacBook Neo。

體育局提醒，各場館免費開放時段、適用設施及刮刮卡兌換方式依活動公告為準，詳情可至「新北運動聚點」臉書（Facebook）粉絲專頁或新北市政府體育局LINE官方帳號查詢。

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