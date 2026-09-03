北市消防局試辦智能值班系統 盼解決基層執勤痛點

台北市消防局為改善深夜值班基層常因遇勤務需手動廣播等狀況，以智慧家居物聯網概念，推動智能值班系統，盼解決基層痛點，已選定民權消防分隊試辦，將評估推廣至其他分隊。

台北市消防局今天發布新聞資料表示，消防分隊過去深夜值班時只要聽到警鈴響，須在短時間手動完成廣播、開燈及開車庫門等繁瑣動作，容易手忙腳亂影響出勤速度，且因摸黑準備也容易發生危險，加上獲報後採全棟廣播，嚴重影響其他基層消防員的睡眠與休息品質。

消防局為解決痛點及落實保障消防員健康權的精神，由第三救災救護大隊選定民權分隊試辦智能值班系統。

消防局表示，智能值班系統是以導入物聯網科技，並借鏡智慧家居概念，如替老舊消防分隊駐點裝上大腦，除大幅縮短消防車出勤準備時間，並把原本固守值班台的行政人力轉為實質救災戰力，達到「一接派遣，系統自動開門、開燈」目標。

消防局表示，經試辦實測，消防員在夜間火警出勤時間成功縮短10秒，夜間救護縮短4秒，對於阻止火勢蔓延或搶救心肺功能停止（OHCA）的患者，都是搶救生命的黃金關鍵。

消防局指出，智能值班系統優點包含具備精準語音分流、保障消防員休息品質、釋放值班人力、增加救災戰力、提供視訊對講服務且24小時不打烊，及低成本且易複製等。

消防局表示，智能值班系統從今年1月已在民權分隊試辦，至今成效良好，將評估逐步推廣至其他消防分隊，期望透過科技輔助在第一線搶救生命行動發揮更大效益。