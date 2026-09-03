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議員盼國慶晚會活動納入淡水 新北：已規劃水陸遊程
國慶晚會將在新北板橋舉行，議員陳偉杰建議將淡水納入相關活動。市長侯友宜透露，原本晚會與煙火考慮在淡水舉行，但因場地限制移至他處。文化局說，已規劃淡水八里水陸遊程。
115年國慶晚會將於10月9日晚間6時在新北市板橋第一運動場登場，國民黨新北議員陳偉杰今天在議會總質詢時表示，今年歡樂耶誕城將在淡水等地分設6附屬燈區，國慶晚會是否也能比照辦理，在淡水增設分場活動，希望市府能將淡水漁人碼頭、老街及淡江大橋周邊納入這些大型活動的範圍內，讓觀光資源更平均分配。
侯友宜表示，國慶晚會本身規劃有一定限制，但在國慶假期中，將安排國際人士到北部、淡江大橋參訪。
文化局長張䕒育補充，板橋第一運動場外圍都會有相關響應活動，也會在淡水、八里舉辦水上及陸上遊程，其中包含文化體驗活動，提供海外僑胞及民眾參與。此外，三重第二行政中心將舉辦國慶升旗典禮，以及「新北城市展」等多元活動。
侯友宜說，這次國慶晚會能辦在新北，是與中央、立法院一起規劃、並肩合作，原本規劃要在淡江大橋施放煙火，但因腹地不足，中央對於放煙火有疑慮，因此將國慶煙火移至台東。晚會原也考慮在漁人碼頭舉行，但因座位太少才移至板橋，並非沒想到淡水。
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