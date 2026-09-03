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汐止區長江街停車亂象 里長建議橋下規劃機車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里長建議貨櫃專用道橋下的空地可以整理，規劃更多的停車空間。圖／觀天下有線電視提供
里長建議貨櫃專用道橋下的空地可以整理，規劃更多的停車空間。圖／觀天下有線電視提供

汐止區長江街進去共有社區大樓二百多戶，不但人多機車也多，一直以來機車位不足的問題讓居民很困擾，所以里長就建議將貨櫃專用道橋下土坡做整理，並規劃機車格，紓解長久以來停車位不足的問題。

白天時間，路邊停車格、還有人行道上，機車位幾乎都停滿，更別說是晚上下班回家，經常找不到停車位，在汐止長江街世貿國家公園社區前，因為光是這個社區居住就有200多戶，人多機車也好多，長期以來停車亂象也讓地方好困擾。

江北里長謝祚敏表示，社區人多，有時一戶都不止一台機車，停車位嚴重不足，所以在貨櫃專用道橋下的空地，已經爭取了好幾年，希望這次能夠成行後，用RC鋪過去規劃停機車格，讓機車族有一個地方多停幾部機車。

汐止 機車 里長

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