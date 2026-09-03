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淡水區新市一路首設減速平台 新北市議員盼提升道路安全

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新市一路一段設置兩處減速坡作為示範點，若試辦成效良好，未來將評估進一步增加設置。圖／紅樹林有線電視提供
新市一路一段設置兩處減速坡作為示範點，若試辦成效良好，未來將評估進一步增加設置。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區新市一路一段因為道路筆直，車輛行駛速度往往過快，並且因為鄰近公司田溪步道出入口，常有運動及散步民眾經過，潛藏交通安全隱憂。為保障用路人安全並改善車輛呼嘯而過的噪音問題，市議員鄭宇恩與崁頂里長攜手合作，向交通局爭取於新市一路設置淡水區首座「減速平台」，期望透過物理減速設施，打造更安全的友善交通環境。

淡海新市鎮內有許多街道的車流與人流量，尚未達到設置紅綠燈的標準，但確實存在車速過快的危險。市議員鄭宇恩表示，有別於傳統紅綠燈，目前推動的「減速平台」能有效讓用路人與車輛在行經路口時放慢速度，對於提升路口四個方向的行人安全有極大幫助。這次率先於新市一路一段設置兩處減速坡作為示範點，若試辦成效良好，未來將評估進一步增加設置。

崁頂里長也指出，新市一路一段部分路口過去屬於易肇事路段，經過與交通局實地會勘與討論後，決定引進此種減速設施。這不僅是淡水地區首次試辦減速平台，更期望民眾在行經該路段時能自然放慢車速，達到遏止交通事故發生、降低周邊住戶噪音困擾的雙重目標。

藉由減速平台的落成，不僅讓前往公司田溪步道休憩的民眾能安心過馬路，也為崁頂里居民帶來更寧靜、安全的居住空間，進一步落實人本交通的願景。

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