汐止區長安關懷據點「心創力」課程結業 里長分享生命故事

汐止區長安里的關懷據點，這一季的課程安排是上「心創力」課程，結合動健康、認知記憶保養及身心靈等課程，今(3)日結業式，除了加強宣導「五力三動」，最後也請里長楊清風分享生命故事，包括五堵過去採礦以及水患歷史，引起不少在地長輩的共鳴。

最後一堂課，講師加強「五力三動」說明，希望長輩多來據點上課，如果清單上有達成目標就一一勾選，檢視自己的學習成果，「心創力」是新北市政府推動「社區動健康」計畫中的多元健康促進元素之一，主要結合樂活動健康、認知記憶保養、正念感恩好習慣及身心靈環保課程，而長安里關懷據點這一季的課程安排就是由碩觀健康促進協會來上「心創力」課程，長輩說收獲很多。

這一週結業式，叮嚀長輩「五力三動」，每日一動就是動腦、動身及動心，至於每週五力，則是視力、聽力、口腔、睡眠及飲食，最後也請里長楊清風分享生命故事，有長安地區以前採礦、還有水患歷史，一直到現在的蛻變，長輩聽了都好有感。

長安里長楊清風表示，「心創力」總共有六堂課，今天是最後一堂，非常感謝執行長非常用心，今天也分享了一些故事，就是長安里的成長蛻變，也有影片、歷史照片和大家分享，有淹水的種種以及採礦生活的各種樣貌，讓長輩看看和現在有什麼不同。