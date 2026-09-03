防40度極端高溫 新北演練醫療與水電基礎設施應變

環境部今天在新北市演練極端高溫即時調適行動，模擬北北桃連續3天出現攝氏40度極端高溫，造成醫療、供電、供水及交通等複合型衝擊，驗證高溫預警、應變及跨機關協作能力。

環境部次長謝燕儒致詞表示，高溫已成為台灣必須正視的重大氣候風險，此次演練聚焦「健康」與「維生基礎設施」兩大面向，從紙上兵棋推演進一步延伸至實際場域，強化中央與地方共同應變能力。

謝燕儒希望民眾善用「抗高溫涼適地圖CoolMap」，即時查詢可避暑、可補水及可暫時降溫的空間。演練結果將盤點應變缺口，納入後續氣候變遷調適政策，持續強化台灣面對極端高溫的社會韌性。

新北市副市長劉和然表示，極端高溫並非單一氣象事件，可能同時衝擊健康、能源、供水及交通，單一機關或縣市難以獨自因應，因此本次演練透過中央與地方合作，提升城市整體韌性，也希望民眾在極端高溫時減少外出，遇到弱勢族群及時伸出援手。

環境部指出，今年高溫調適演練分為研討會、兵棋推演、實兵演練及檢討會4階段進行，6月29日已以連續3日40度情境辦理跨部會兵棋推演，今天則驗證實際應變機制。

此次演練由中央氣象署發布高溫紅燈預警揭開序幕，環境部召開跨部會高溫調適行動會議，新北市同步開設災害應變中心，並演練記者會、不實訊息澄清、細胞廣播及多元防熱宣導，確保防災資訊一致。

健康防護部分模擬戶外工作者發生熱傷害，演練勞動檢查、陰涼休息區及降溫設備設置，並由衛生、社政單位關懷獨居長者、街友等脆弱族群，運用「抗高溫涼適地圖」引導民眾前往避暑地點。

維生設施則模擬區域電網負載達98%、變電所高溫告警，以及高地配水池水位偏低，分別演練台電需量反應、饋線轉供及供水調度；另模擬捷運軌溫達50度，實施列車限速、班距調整及接駁疏運。

醫療部分模擬護理之家因停電導致空調失效，住民出現熱傷害須轉送，以及大量熱傷害患者湧入醫院急診的情境，演練檢傷分流與快速降溫；對重度熱中暑患者，則以30分鐘內將核心體溫降至38度為目標。