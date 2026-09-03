閒置空間大變身 汐止區東山里打造公園綠地

才剛開學，汐止區東山國小學校對面的閒置空間也展現新風貌，在汐平路靠近公車候車亭，原本有一處用地雜草叢生，對孩子來說是陰暗的角落，所以里長就找了地主溝通，並且取得同意書後，向新北市政府爭取髒亂點綠美化的經費，打造成一處綠地公園。

東山里長虞恉剛表示，原本的樹倒的倒，有些枝葉也不是很好看，雜草也長的很多，成為里裡面讓人無法親近的空地，就想說新北市政府環保局有在推廣，把里內髒亂點透過里長申請，成為里內可以讓大家親近的公園，所以去年就再度提出申請，在之前112年就有申請過，做的成效很好。

虞恉剛提到，第一個面臨的關卡就是必須把地主找出來，每一位地主都要簽同意書，這一塊地的地主有三位，只是一個住在高雄、一個住在台東、一個住在基隆，就透過關係聯絡上三位地主，也把同意書寄給他們，地主都很配合也很高興，能夠把沒有在使用的地提供出來給大家做休閒，後來就去跟環保局申請，通過後今年就開始規劃施作，這塊地剛好是在東山國小對面，也是在里內唯一集合式住宅的旁邊，蠻具有指標性意義，這也是當初自己的初衷，就是要把東山里變成一個更好、更漂亮的地方。

東山國小校長黃丞傑說，剛來的時候，學校對面的空間，對於孩子而言是一個比較陰暗的地方、危險的角落，因為雜草、垃圾也有環境隱憂，很感謝里長做的改變，尤其是在綠美化的這一塊，剛好這裡又是學生通學的必經之處，看到它整理起來之後，未來東山國小孩子走在這條路上時，就會更安全，對東山來說，從學校門口看下來，真的是煥然一新。