快訊

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

閒置空間大變身 汐止區東山里打造公園綠地

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
陰暗角落綠美化變成綠地公園。圖／觀天下有線電視提供
陰暗角落綠美化變成綠地公園。圖／觀天下有線電視提供

才剛開學，汐止區東山國小學校對面的閒置空間也展現新風貌，在汐平路靠近公車候車亭，原本有一處用地雜草叢生，對孩子來說是陰暗的角落，所以里長就找了地主溝通，並且取得同意書後，向新北市政府爭取髒亂點綠美化的經費，打造成一處綠地公園

東山里長虞恉剛表示，原本的樹倒的倒，有些枝葉也不是很好看，雜草也長的很多，成為里裡面讓人無法親近的空地，就想說新北市政府環保局有在推廣，把里內髒亂點透過里長申請，成為里內可以讓大家親近的公園，所以去年就再度提出申請，在之前112年就有申請過，做的成效很好。

虞恉剛提到，第一個面臨的關卡就是必須把地主找出來，每一位地主都要簽同意書，這一塊地的地主有三位，只是一個住在高雄、一個住在台東、一個住在基隆，就透過關係聯絡上三位地主，也把同意書寄給他們，地主都很配合也很高興，能夠把沒有在使用的地提供出來給大家做休閒，後來就去跟環保局申請，通過後今年就開始規劃施作，這塊地剛好是在東山國小對面，也是在里內唯一集合式住宅的旁邊，蠻具有指標性意義，這也是當初自己的初衷，就是要把東山里變成一個更好、更漂亮的地方。

東山國小校長黃丞傑說，剛來的時候，學校對面的空間，對於孩子而言是一個比較陰暗的地方、危險的角落，因為雜草、垃圾也有環境隱憂，很感謝里長做的改變，尤其是在綠美化的這一塊，剛好這裡又是學生通學的必經之處，看到它整理起來之後，未來東山國小孩子走在這條路上時，就會更安全，對東山來說，從學校門口看下來，真的是煥然一新。

汐止 環保局 公園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

汐止區里長選舉登記第三天 選好日子登記討好彩頭

偏鄉小校為老師荒傷神 開學就要盤點下學年人事動態

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

「一根桿」長椅火了 中國各地紛紛「抄作業」

相關新聞

新莊慈祐宮值東主辦北台灣媽祖文化節 22日起廟街鬥鬧熱

「2026北台灣媽祖文化節」由新北市新莊區慈祐宮值東主辦，恰逢慈祐宮建廟340周年，邀請28尊媽祖等神尊駐駕護佑地方，盛大辦理三獻禮、平安遶境，攜手新北市民政局辦理系列精彩活動，有文化體驗、換漢服、實境解謎、鑽轎腳等，並祭出總獎金30萬元的短影音、攝影、擲筊、創意扮神等比賽，邀請民眾一起走進新莊，感受百年廟街與媽祖文化的魅力。

陳偉杰籲淡海醫療專區擴至3公頃 侯友宜允評估

新北市議員陳偉杰今天議會總質詢新北市長侯友宜指出，淡海新市鎮二期開發涉及居民數十年權益，中央目前規畫保留發展區、區段徵收及醫療專區等，地方盼市府積極向中央反映，避免開發破碎化，也要提前完善醫療公共服務，尤其淡海醫療專區目前僅規畫1公頃，恐無法負荷周邊醫療需求，建議擴大至3公頃以上。新北市長侯友宜允諾責成衛生局評估。

新莊龍鳳陸橋拆除 9月4、5日夜間施工 封閉中正路雙向道路

新北市養工處辦理新莊區龍鳳陸橋拆除工程，9月4日至5日進行大梁吊離作業，每日夜間11時至翌日上午6時封閉中正路（雙鳳路／富國路至新北大道七段）雙向道路，提醒用路人提前改道行駛，造成不便敬請見諒。

雙城交流...蔣萬安數位治理CiviClaw台北通等政策 將與東京都交流互鑑

延續今年4月與東京都簽署「數位治理合作備忘錄」，北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。

台北市民能領2萬？議會付委審查 財政局喊「沒條件」

中央明年普發現金一萬元，綠營議員洪健益等人也連署提案，要求台北市長蔣萬安普發兩萬元現金，日前議會大會付委。今天財建委員會第一次審查該案，藍營強調尊重議員提案權，不希望北市寅吃卯糧，無黨籍議員盼市府回應民意；全案送市府研議。

寵物食品違規17件、罰91.3萬元 新北動保處宣導法規提前布局

國人養毛小孩風氣盛行，毛小孩經濟也成為新商機，但寵物食品安全攸關毛寶貝每天吃進肚子的健康，新北市政府動物保護防疫處今年截至目前查處寵物食品違規案件17件，累計裁罰91.3萬元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主。動保處於日前辦理「寵物食品法規宣導說明會」，邀集轄內寵物食品製造、加工、分裝、輸入及販售等業者參與，透提醒業者從產品上市前就做好自主檢核，守住寵物食品安全第一關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。