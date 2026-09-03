雙溪區三港里共餐溫馨登場 宣導與物資關懷相伴

雙溪區三港里辦公處今(3)日舉辦長者共餐活動，邀請社區長輩齊聚市民活動中心圍桌用餐、話家常，在共享熱騰騰餐點的同時，也安排市政宣導及物資致贈，讓長輩享用美味餐食之餘，也感受到來自在地社區及各界的溫暖關懷，現場氣氛熱鬧溫馨。

活動除了安排共餐，也結合市政宣導，向長輩分享與日常生活息息相關的資訊，包括高溫期間防熱保健提醒，以及70歲以上高齡駕駛換照等重要訊息，讓長輩在享用餐點、交流互動之餘，也能掌握自身健康及交通安全相關權益，提升自我照顧與安全意識。

為讓長輩感受到更多社會關懷，雙溪區公所實物銀行及貢寮和美保安廟也熱心響應此次活動，提供白米、大燕麥片、遮陽帽及濕紙巾等物資，致贈社區長輩，從飲食、健康到日常生活用品給予實質支持，讓共餐活動不只有美味餐食，也多了一份暖心的關懷。

雙溪區公所表示，長者共餐不只是提供餐食，更是促進長輩走出家門、彼此交流的重要社區活動，透過定期共餐與健康宣導，讓長輩在熟悉的社區中維持人際互動，也能及時獲得生活所需的資訊與關懷。期盼透過公私協力，持續打造友善長者的社區環境，讓長輩吃得健康、活得開心，在地安老、幸福生活。