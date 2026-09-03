9/9國民體育日 來新北免費動加碼練

為響應9月9日「國民體育日」，新北市政府體育局推出「告別沙發 體脂99不見－2026新北肌動計畫」，規劃「9/9免費動、9/19及9/29加碼練、9/9至9/30滿額刮」三項活動。民眾到新北運動中心及新北運動聚點來運動，除了免費使用指定設施，單次運動消費滿199元還能獲得「張張有獎」實體刮刮卡，超過3萬6,000份獎項等著民眾帶回家，最大獎送出Apple MacBook Neo，邀請大家趁著9月走進場館，把運動變成生活習慣。

體育局表示，國民體育日不只是9月9日「動一天」，更希望成為民眾開始規律運動的契機。今年「新北肌動計畫」從免費體驗、加碼運動到消費回饋一路延續至9月底，讓想開始運動的人更容易跨出第一步，也讓已經有運動習慣的民眾多一個走進場館的理由，三項活動一次看：

第一重｜9/9免費動 國民體育日一起動起來

9月9日國民體育日當天，新北運動中心及新北運動聚點的各場館全館運動設施免費使用，無論平常習慣健身、游泳，或一直想開始運動卻還沒踏出第一步，都可以把握國民體育日走進場館，找到適合自己的運動方式。

第二重｜9/19、9/29加碼練 免費體驗再延長

9月9日動完還不夠，9/19、9/29接著練！今年特別推出兩天「加碼練習日」，民眾可至新北運動中心及新北運動聚點，免費使用體適能及游泳池。從9日開始、19日再練、29日繼續動，透過三個運動日陪大家在9月持續累積運動量。

第三重｜9/9－9/30滿額刮 消費滿199元張張有獎

運動還能把好禮一起帶回家！9/9至9/30期間，民眾在新北運動中心或新北運動聚點單次運動消費滿199元，即可向櫃檯領取「體脂99不見刮刮卡」1張，「張張有獎、即刮即中」數量有限、送完為止。總計超過3萬6,000份獎項，最大獎為Apple MacBook Neo筆記型電腦，另有迪卡儂2,000元好禮即享券、旭集／饗饗／URBAN PARADISE餐券（1組2張）、7-ELEVEN 500元商品卡，以及InBody免費檢測、泳池與健身房免費體驗券、場館運動消費抵用券等多項好禮，讓每一次進場運動都有機會多一份驚喜。

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