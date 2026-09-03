國慶晚會在板橋 新北市議員陳偉杰：活動要串聯北海岸等地

國慶晚會10月9日在新北市板橋第一運動場登場，新北市議員陳偉杰今天在議會總質詢指出，國慶活動不能只集中板橋，應把淡水、八里等觀光區納入整體規畫，讓民眾及海外僑胞感受新北不同行政區特色。新北市長侯友宜表示，國慶晚會受場地及觀眾人數限制，當初淡水漁人碼頭也有納入考量，但因腹地太小才移至板橋。市府已規畫相關文化遊程，將串聯淡水、八里等地。

陳偉杰表示，今年國慶晚會規模盛大，適逢連假，應思考如何把活動效益擴散至新北各區，尤其淡水是重要文化觀光重鎮，有淡江大橋、漁人碼頭、淡水老街等景點，讓大型活動資源平均分配。

侯友宜說，國慶晚會原本曾討論要在淡水漁人碼頭舉行，但考量場地座位數不足，才改至板一；淡江大橋原本也規畫要放煙火，也因中央有相關考量改至台東。

文化局長張䕒育表示，國慶期間除了板橋第一運動場外圍將舉辦新北萬花筒多元文化體驗活動，也會規畫淡水相關文化遊程，提供海外僑胞及民眾參與，內容將串聯淡水、八里，包含水上及陸上遊程，讓參與國慶活動的民眾能深入體驗新北的文化與觀光特色。

侯友宜也說，國慶有3天連假，市府會大力宣導，讓民眾掌握相關遊程資訊。

陳偉杰也說，國旅補助近期上路，新北也推出完成打卡路線可享住宿優惠，但熱門觀光資源較集中在九份、平溪等地，三芝、石門有加強空間，要求市府檢視打卡路線內容，增加更多景點，讓遊客願意深入北海岸旅遊。