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陳偉杰籲淡海醫療專區擴至3公頃 侯友宜允評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天總質詢新北市長侯友宜淡海二期開發進度。記者葉德正／攝影
新北市議員陳偉杰今天總質詢新北市長侯友宜淡海二期開發進度。記者葉德正／攝影

新北市議員陳偉杰今天議會總質詢新北市長侯友宜指出，淡海新市鎮二期開發涉及居民數十年權益，中央目前規畫保留發展區、區段徵收及醫療專區等，地方盼市府積極向中央反映，避免開發破碎化，也要提前完善醫療公共服務，尤其淡海醫療專區目前僅規畫1公頃，恐無法負荷周邊醫療需求，建議擴大至3公頃以上。新北市長侯友宜允諾責成衛生局評估。

陳偉杰表示，淡海新市鎮整體計畫及二期發展區第一開發區細部計畫近期舉行公展說明會，地方地主最關心的是中央畫設保留發展區的機制與門檻，若任意劃設恐造成未來開發破碎，市府要研議明確的民意共識門檻，例如所有權人過半或三分之二同意，並確認整體開發、區段徵收的優先原則。

城鄉發展局長黃國峰說，目前公展共收到182案陳情，其中部分地主希望納入區段徵收，也有人希望被畫為保留再發展區，中央目前主要針對合法密集建築、既有產業及聚行考量，市府也將把過去塭仔圳等開發經驗提供參考。

陳偉杰說，淡金路沿線長期禁限建，不少鐵皮屋及老舊建築已使用數十年，加上產權複雜，市府應主動調查建物結構安全，並提出整體開發時程，向中央反映地方長期承受的發展及生活品質損失，淡海二期已讓地方等待約40年，「真的夠久了」，希望不要再拖延。

陳偉杰也指出他表示，淡水、八里、三芝、石門未來人口持續成長並面臨高齡化，地方長期盼望設置醫院，但目前淡海規劃僅1公頃醫療專區，不足以因應未來需求，建議比照其他新市鎮，將醫療公共服務區擴大至3公頃以上。

衛生局長陳潤秋表示，目前規畫是依人口及醫療資源配置評估，板橋醫療園區就是1.4公頃，預估淡海未來若達設院條件，約可配置150床急性一般病床，屬於地區醫院。

但陳偉杰認為不要過度保守，應提前預留未來發展空間。侯友宜允諾，將請衛生局重新檢視淡海醫療專區規模。

新北市議員陳偉杰今天總質詢新北市長侯友宜淡海二期開發進度。記者葉德正／攝影
新北市議員陳偉杰今天總質詢新北市長侯友宜淡海二期開發進度。記者葉德正／攝影

陳偉杰 侯友宜 區段徵收

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