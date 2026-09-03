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新莊龍鳳陸橋拆除 9月4、5日夜間施工 封閉中正路雙向道路

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北養工處辦理新莊區龍鳳陸橋拆除工程，9月4日至5日夜間進行大梁吊離作業，屆時封閉中正路雙向道路，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供
新北養工處辦理新莊區龍鳳陸橋拆除工程，9月4日至5日夜間進行大梁吊離作業，屆時封閉中正路雙向道路，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供

新北市養工處辦理新莊區龍鳳陸橋拆除工程，9月4日至5日進行大梁吊離作業，每日夜間11時至翌日上午6時封閉中正路（雙鳳路／富國路至新北大道七段）雙向道路，提醒用路人提前改道行駛，造成不便敬請見諒。

養工處長鄭立輝說，龍鳳陸橋拆除作業規畫分5階段進行，其中對交通衝擊最大的「大梁及墩柱拆除吊離作業」第4階段，將安排於交通影響相對較小的夜間時段封路施作，封閉時間為9月4日至5日，每日夜間11時至翌日上午6時，作業時將封閉中正路（雙鳳路／富國路至新北大道七段雙向路段）。現場將實施交通管制，於周邊重要路口掛設改道告示牌，並安排義交在場引導指揮，封閉路段僅供住戶進出，請依交維人員指示配合通行，以維護安全。

養工處說明，封路期間，往新北大道七段方向車輛請改走中正路轉至雙鳳路、鳳山街再接新北大道七段行駛；往富國路方向車輛請改走中正路轉至龍安路、福營路再接富國路行駛。

大眾運輸部分，636、810、985路線公車暫停停靠丹鳳國小、雙鳳富國路口站位，請改至捷運迴龍站或捷運丹鳳站搭乘；BR棕線、601、橘26路線公車暫停停靠丹鳳國小、雙鳳富國路口站位，請改至捷運迴龍站或丹鳳派出所站搭乘；藍2路線公車暫停停靠丹鳳國小、雙鳳富國路口站位，請改至中正龍安路口或捷運丹鳳站搭乘。

中正路 施工

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