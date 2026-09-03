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台中大雅13里長拚連任2新人參選 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德陪登記

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區13名現任里長尋求連任，另有2名新人投入六寶里及上雅里選舉，今天下午在立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德陪同下，到大雅區公所完成候選人登記，15人共同亮相、展現團結氣勢。圖／市議員吳呈賢提供
台中市大雅區13名現任里長尋求連任，另有2名新人投入六寶里及上雅里選舉，今天下午在立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德陪同下，到大雅區公所完成候選人登記，15人共同亮相、展現團結氣勢。圖／市議員吳呈賢提供

台中市大雅區13名現任里長尋求連任，另有2名新人投入六寶里及上雅里選舉，共15名參選人今天下午在立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德陪同下到大雅區公所完成候選人登記，15人共同亮相、展現團結氣勢。

尋求連任的13名里長包括三和里長廖顯彬、忠義里長林義木、橫山里長張聖河、秀山里長蔡錦塘、上楓里長鄧兆堂、大雅里長李玲珍、員林里長張本侒、二和里長陳明村、四德里長呂啟勳、西寶里長劉孝民、文雅里長劉亦銘、大楓里長蔡介地及雅楓里長張東開；另有2名新人投入選戰，蕭呈蒙參選六寶里里長、李國隆參選上雅里里長。

身兼大雅區里長聯誼會長的廖顯彬指出，大雅各里的發展條件及地方需求不相同，里長平時經常交流，遇到跨里問題，或有需要向市府、中央爭取的建設，也都會彼此協調、共同努力。這次13名現任里長共同登記參選，展現基層團結，也祝福現任里長連任成功、2位新人高票當選，希望未來持續攜手合作，為大雅爭取更多建設與服務資源，提升居民生活品質。

市議員吳呈賢表示，里長是地方最基層、也是最直接與民眾接觸的民選公職，平時不論是民眾陳情、地方建設或突發狀況，第一時間往往都是里長站在最前線。他肯定13名現任里長長期深耕地方、投入基層服務，也歡迎新參選人加入選戰，透過選舉提出對地方發展的想法與願景，祝福所有參選人高票當選。

市議員吳建德表示，大雅近年人口持續成長，地方建設及公共服務需求也隨之增加，未來包括交通、道路、排水、環境及生活機能等問題，都需要中央、市府與基層里長共同合作。他表示，里長是最了解地方需求的第一線，自己也將持續與里長保持密切聯繫，將地方聲音反映到市議會及市府，積極爭取各項建設，讓大雅持續向前發展。

立委楊瓊瓔表示，里長是最貼近基層的第一線公僕，里民遇到的大小事情都需要里長即時協助處理。近年大雅發展快速，未來中央、市府與基層仍須密切合作，才能讓各項建設真正落實。她肯定大雅區里長長期深耕地方、用心服務，也感謝大家願意繼續承擔責任，未來將持續與市議員及里長攜手努力，為大雅爭取更多建設與各項福利。

楊瓊瓔 里長 2026九合一選舉 台中市選舉

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