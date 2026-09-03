雙城交流...蔣萬安數位治理CiviClaw台北通等政策 將與東京都交流互鑑

延續今年4月與東京都簽署「數位治理合作備忘錄」，北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。

北市資訊局長趙式隆表示，東京推動數位優先政策與GovTechTokyo治理經驗，是台北長期學習的標竿。他倡議兩市共同實踐「公共資金，公共程式碼（Public Money, Public Code）」精神，使市民稅金支持的數位建設，於兼顧資安、隱私與治理責任前提下開放共享，讓城市數位資產成為全球公共財；並以「開放驅動創新，以治理守護信任，以科技增進福祉」作為兩市攜手方向。

這次會議聚焦「原則與願景」、「主權AI與基礎建設」、「活動合作、組織推動與開放資料」及「AI應用與市民接觸點」四大議題。北市府也提出的三項合作倡議：開源互惠、互為沙盒、AI治理共學，雙方並確認將就各項倡議進一步深化討論。

這次的會議是由東京都廳主辦，東京都副知事暨GovTechTokyo理事長宮坂學、北市府副秘書長俞振華也分別率團與會；東京都數位服務局局長高野克己、北市資訊局長趙式隆及雙方政策與實務團隊出席，線上參與逾百人。

副秘書長俞振華表示，東京都廳細膩周到的安排，展現深厚情誼；未來台北市政府接棒主辦時，將以同等用心回應此份情誼。雙方交流氣氛熱絡，議程延長半小時，充分體現「Digital Nakama」互信友好之夥伴關係。

資訊局表示，雙方將針對對應之公共數位平台，展開技術整合並朝開源方向共同精進：人工智慧領域，台北「CiviClaw」與「TaipeiON」將與東京「A1」平台交流互鑑；資料視覺化領域，「台北城市儀表板」與「Tokyo Map」相互借鏡；便民服務領域，「台北通（TaipeiPASS）」與「Tokyo App」則研議市民互惠服務可能性。雙方期望透過共同維護專案，逐步推動國際政府技術標準之建立。

明年3月16日至19日台北智慧城市展期間，雙方將辦理聯合展示，並依台北市提案針對辦理「台北－東京雙邊城市論壇」展開討論；此外，雙方城市亦將針對同年5月20日至22日 SusHi Tech Tokyo 期間舉辦的聯合展示與實體論壇展開協調作業，以延續交流動能。