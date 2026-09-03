快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城交流...蔣萬安數位治理CiviClaw台北通等政策 將與東京都交流互鑑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。圖／北市資訊局提供
北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。圖／北市資訊局提供

延續今年4月與東京都簽署「數位治理合作備忘錄」，北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。

北市資訊局長趙式隆表示，東京推動數位優先政策與GovTechTokyo治理經驗，是台北長期學習的標竿。他倡議兩市共同實踐「公共資金，公共程式碼（Public Money, Public Code）」精神，使市民稅金支持的數位建設，於兼顧資安、隱私與治理責任前提下開放共享，讓城市數位資產成為全球公共財；並以「開放驅動創新，以治理守護信任，以科技增進福祉」作為兩市攜手方向。

這次會議聚焦「原則與願景」、「主權AI與基礎建設」、「活動合作、組織推動與開放資料」及「AI應用與市民接觸點」四大議題。北市府也提出的三項合作倡議：開源互惠、互為沙盒、AI治理共學，雙方並確認將就各項倡議進一步深化討論。

這次的會議是由東京都廳主辦，東京都副知事暨GovTechTokyo理事長宮坂學、北市府副秘書長俞振華也分別率團與會；東京都數位服務局局長高野克己、北市資訊局長趙式隆及雙方政策與實務團隊出席，線上參與逾百人。

副秘書長俞振華表示，東京都廳細膩周到的安排，展現深厚情誼；未來台北市政府接棒主辦時，將以同等用心回應此份情誼。雙方交流氣氛熱絡，議程延長半小時，充分體現「Digital Nakama」互信友好之夥伴關係。

資訊局表示，雙方將針對對應之公共數位平台，展開技術整合並朝開源方向共同精進：人工智慧領域，台北「CiviClaw」與「TaipeiON」將與東京「A1」平台交流互鑑；資料視覺化領域，「台北城市儀表板」與「Tokyo Map」相互借鏡；便民服務領域，「台北通（TaipeiPASS）」與「Tokyo App」則研議市民互惠服務可能性。雙方期望透過共同維護專案，逐步推動國際政府技術標準之建立。

明年3月16日至19日台北智慧城市展期間，雙方將辦理聯合展示，並依台北市提案針對辦理「台北－東京雙邊城市論壇」展開討論；此外，雙方城市亦將針對同年5月20日至22日 SusHi Tech Tokyo 期間舉辦的聯合展示與實體論壇展開協調作業，以延續交流動能。

雙城 東京 台北通 蔣萬安 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

持續推動「新創三箭」政策 蔣萬安：聚焦資本、人才與市場三大面向

台日資產管理業者與證券商齊聚「台日ETF交流論壇」

影／蔣萬安出席新創盛會開幕 賣力「跳格子」獲機器冷酷1評語

台灣精品首登中東科技盛會 爭取沙國主權AI數位商機

相關新聞

台北市民能領2萬？議會付委審查 財政局喊「沒條件」

中央明年普發現金一萬元，綠營議員洪健益等人也連署提案，要求台北市長蔣萬安普發兩萬元現金，日前議會大會付委。今天財建委員會第一次審查該案，藍營強調尊重議員提案權，不希望北市寅吃卯糧，無黨籍議員盼市府回應民意；全案送市府研議。

雙城交流...蔣萬安數位治理CiviClaw台北通等政策 將與東京都交流互鑑

延續今年4月與東京都簽署「數位治理合作備忘錄」，北市府與東京都廳日前視訊召開「台北市－東京都MOU後續推動高層會議」。雙方以「Digital Nakama（數位夥伴）」互稱，象徵合作關係由經驗分享邁向共同實作新階段。

寵物食品違規17件、罰91.3萬元 新北動保處宣導法規提前布局

國人養毛小孩風氣盛行，毛小孩經濟也成為新商機，但寵物食品安全攸關毛寶貝每天吃進肚子的健康，新北市政府動物保護防疫處今年截至目前查處寵物食品違規案件17件，累計裁罰91.3萬元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主。動保處於日前辦理「寵物食品法規宣導說明會」，邀集轄內寵物食品製造、加工、分裝、輸入及販售等業者參與，透提醒業者從產品上市前就做好自主檢核，守住寵物食品安全第一關。

「林園神助攻」9月7日開放報名 祈福手作、卜卦體驗走進百年林園

求好緣、添好運、保平安，走進林家花園一次滿足！國定古蹟林本源園邸9月19日至10月3日推「林園神助攻」系列活動，邀請板橋慈惠宮、接雲寺以及台北霞海城隍廟三廟神明駐園，並以「人緣助攻」、「幸運助攻」、「平安助攻」三大主題，規畫膠彩、聲音共創、編織、平安符手作等文化體驗，其中4場活動將於9月7日中午12點開放線上報名，邀請民眾走進百年古蹟，在參拜祈福之餘，以不同方式體驗傳統文化。

寵物食品不能只看價格與廣告 新北動保處查處違規17件開罰91萬

寵物食品安全攸關毛寶貝健康，新北市動保處今年截至目前查處違規17件，累計裁罰91萬3千元，違規樣態以產品申報、標示不符、營養成分標示不實及廣告宣稱不當等為主，將持續透過宣導及輔導協助業者釐清規範。

8年33項首創政策 侯友宜：新北做勞工最大後盾

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議做專題報告，盤點侯市府八年來勞工政策成果，涵蓋就業服務、權益保障、職場安全到福利福祉，累計卅三項全國首創政策。市長侯友宜說，新北勞動人口是全台之冠，要落實勞權，讓勞工擁有友善安全工作環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。