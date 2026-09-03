新北秋祭大典 緬懷先烈英魂、致敬城市守護者

今天九三軍人節，新北市循例由市長在淡水忠烈祠主持秋祭暨公殞官兵追悼會，侯友宜率市府團隊、軍警消、海巡與烈義士遺族，以崇高敬意向為國捐軀及因公殉職的英靈致祭。

典禮中，侯友宜依循傳統儀軌上香、獻花，並率全體人員向烈義士牌位行三鞠躬禮。禮成後，侯友宜逐一慰問烈士遺族，表達關懷與支持。民政局長林耀長指出，忠烈祠內不僅安奉早年為國家流血流汗的烈士、義士，更有近年為保護市民生命財產安全不幸殉職的警察、消防同仁。

這些先烈及英勇的城市守護者，用生命築起社會安定防線，市府團隊會承襲這份無私精神，打造安全宜居的新北市。同時市府副秘書長林豐裕則在樹林區的新北市忠靈祠主持秋祭，向國軍將士及榮民英靈表達敬意。

今天九三軍人節，新北市長侯友宜上午在淡水忠烈祠主持秋祭暨公殞官兵追悼會。記者林昭彰／攝影

新北市115年秋祭暨公殞官兵追悼會上午在淡水忠烈祠舉行，禮成後市長侯友宜（中）逐一慰問遺族表達關懷。記者林昭彰／攝影